Samsung annuncia il Galaxy Watch Active 2

Luca Colantuoni,

Come preannunciato qualche giorno fa, Samsung ha svelato il Galaxy Watch Active 2, uno smartwatch progettato per l’attività sportiva e il miglioramento dello stile di vita. Il produttore coreano offre versioni che si differenziano in base alla dimensione dello schermo, ai materiali utilizzati e alla connettività.

Il Galaxy Watch Active 2 è disponibile con schermo Super AMOLED da 1,2 e 1,4 pollici con risoluzione di 360×360 pixel e diametro di 40 e 44 millimetri, rispettivamente. Entrambi hanno una cassa in alluminio o acciaio inox e cinturino intercambiabile da 20 millimetri in pelle o fluoroelastomero. Invece della ghiera girevole c’è una cornice touch che permette di usare lo swipe orario e antiorario per navigare tra le schermate e selezionare le app. La nuova interfaccia è arrivata anche sul Galaxy Watch Active.

Lo smartwatch integra il processore dual core Exynos 9110 a 1,15 GHz, 4 GB di storage e moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e NFC. La RAM è 768 MB per il modello WiFi e 1,5 GB per quello WiFi+LTE. Oltre ai tradizionali sensori (accelerometro, luce ambientale, giroscopio e barometro ci sono il cardiofrequenzimetro e l’elettrocardiogramma (non attivo al lancio in quanto richiede l’approvazione dagli enti preposti). L’orologio ha ricevuto le certificazioni IP68/MIL-STD-810G e può funzionare sott’acqua fino a 50 metri di profondità. Le batterie da 247 mAh (40 millimetri) e 340 mAh (44 millimetri) supportano la ricarica wireless e possono essere ricaricate anche tramite la funzionalità PowerShare degli smartphone Galaxy.

Il sistema operativo è ovviamente Tizen con interfaccia One UI. Lo smartwatch può essere abbinato a smartphone con almeno Android 5.0 e 1,5 GB di RAM o iPhone 5 e modelli successivi con almeno iOS 9. Non manca la possibilità di cambiare i quadranti (watch face), eventualmente scegliendoli in base al proprio abbigliamento tramite la funzionalità My Style dell’app Galaxy Wearable. Sono disponibili inoltre tutti i servizi dell’ecosistema Galaxy: Samsung Health, Samsung Pay, SmartThings e Bixby.

Il Galaxy Watch Active 2 può monitorare oltre 39 tipi di allenamenti, sette dei quali in maniera automatica (corsa, camminata, ciclismo, nuoto, vogatore, macchina ellittica e allenamenti dinamici), oltre alle varie fasi del sonno. Supporta inoltre la traduzione vocale e testuale in tempo reale in oltre 16 lingue e, se associato ad uno smartphone Galaxy S9/S10/Note 9, permette di scattare foto, avviare la registrazione video, visualizzare l’anteprima del filmato, attivare l’obiettivo anteriore o quello posteriore tramite l’app Watch Controller.

I colori per la versione in alluminio sono Cloud Silver, Aqua Black e Pink Gold, mentre quelli per la versione in acciaio inox sono Silver, Black e Gold. Samsung non ha comunicato disponibilità e prezzi per il mercato italiano.