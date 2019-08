Tesla Model S e X: tornano i Supercharger gratis

Filippo Vendrame,

Tesla ha deciso di reintrodurre l’utilizzo gratuito dei Supercharger per le sue Tesla Model S e Tesla Model X. Questo significa che chi comprerà i modelli premium del costruttore americano potrà ricaricare gratuitamente presso i Supercharger. Trattasi di una novità importante perché consentirà agli acquirenti di poter viaggiare praticamente a costo zero utilizzando la rete di ricarica rapida del costruttore.

Questa novità ha destato sicuramente clamore in quanto Elon Musk, in passato, aveva definito “insostenibile” la possibilità di offrire ricariche gratis a tutti i suoi clienti. Si ricorda, infatti, che in origine tutte le Model S e Model X potevano ricaricare gratis presso i Superchager. Tuttavia, con il tempo e soprattutto con l’aumentare del numero delle auto su strada, le ricariche gratuite furono eliminate proprio perché costavano troppo a Tesla.

Adesso, per i nuovi modelli, questa opzione di sicuro valore aggiunto è stata reintrodotta. Tesla non ha voluto specificare il motivo di questo cambiamento ma è lecito immaginare che sia un modo per incentivare la vendita dei suoi modelli premium di auto elettriche. Le Tesla Model 3 stanno infatti cannibalizzando le vendite delle Model S e delle Model X.

Per incentivarne la vendita, il costruttore americano ha probabilmente deciso di inserire questa opzione che potrebbe ingolosire molti futuri clienti.

Questo vantaggio non vale solamente per i clienti americani ma per tutti quanti. Provando ad accedere al configuratore italiano, infatti, si può tranquillamente leggere che nel pacchetto di acquisto delle Model S e Model X sono comprese le ricarica gratuite ai Supercharger.

Da capire, a questo punto, solo per quanto tempo rimarrà disponibile questa opzione che potrebbe essere solo una “promozione” limitata nel tempo.