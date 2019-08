Motorola One Action, Amazon svela le specifiche

Luca Colantuoni,

Le indiscrezioni sul nuovo smartphone Motorola sono sempre più frequenti, quindi l’annuncio è imminente. Stavolta la conferma arriva direttamente da Amazon Germany che ha pubblicato in anticipo (successivamente rimossa) la pagina del One Action con immagini e specifiche complete. Il dispositivo potrebbe essere svelato all’IFA 2019 di Berlino.

Le differenze rispetto al Motorola One Vision sono minime. Il design della parte frontale è identico, in quanto che un piccolo foro nell’angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale da 13 megapixel. Anche lo spessore delle cornici è rimasto invariato perché il produttore statunitense ha utilizzato lo stesso schermo, ovvero un pannello CinemaVision da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2520×1080 pixel) e rapporto di aspetto 21:9, il formato nativo dei film.

Le novità si notato osservando la parte posteriore. La cover è in plastica lucida, non in vetro come nel One Vision. Il modulo fotografico è sempre posizionato in verticale nell’angolo superiore sinistro, ma Motorola ha aggiunto una terza fotocamera (al centro). Si tratta della Action Cam (da cui deriva il nome dello smartphone) con obiettivo grandangolare da 117 gradi. Le altre due dovrebbero avere sensori standard e di profondità da 13 e 5 megapixel. Sul retro c’è anche il lettore di impronte digitali (sotto il logo).

La dotazione hardware del One Action comprende inoltre il processore octa core Exynos 9609, 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD. Motorola dovrebbe offrire anche versioni con 3 GB di RAM e 32/64 GB di storage. La connettività verrà garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Presenti inoltre il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e la batteria da 3.500 mAh con ricarica rapida da 15 Watt.

Il sistema operativo è Android 9 Pie in versione stock, essendo il One Action uno smartphone Android One. Il prezzo indicato da Amazon Germany, ovvero 299,99 euro (4GB+128GB), sembra piuttosto elevato, considerato che il One Vision ha una cover in vetro e una fotocamera posteriore da 48 megapixel. Secondo il gigante dell’e-commerce, lo smartphone sarà disponibile dal 13 settembre.