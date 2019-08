Switch, schermi Sharp per un nuovo modello

Marco Locatelli,

Nintendo Switch si rifà lo schermo. Il vice presidente esecutivo di Sharp Katsuaki Nomura ha infatti dichiarato ai colleghi di The Wall Street Journal che la sua azienda sta fornendo schermi IGZO per un non meglio precisato nuovo modello della console ibrida.

Altri dettagli, per il momento, non sono però stati rivelati. Detto questo, è molto probabile che Nintendo stia lavorando su diverse revisioni di Switch come il modello che promette ben nove ore di utilizzo con una singola ricarica e di cui abbiamo parlato qualche settimana fa.

Tuttavia oltre a Nintendo Switch Lite – annunciata lo scorso 10 luglio -, come scrive anche lo stesso Wall Street Journal il colosso di Kyoto potrebbe essere al lavoro non solo su nuovi modelli che offrono semplicemente una ottimizzazione hardware ma anche a vere e proprie versioni alternative della console, come accaduto qualche anno fa con il Nintendo 3DS.

Nel frattempo ricordiamo che Nintendo Switch Lite sarà disponibile dal 20 settembre in tre diversi colori: giallo, grigio e turchese al prezzo di 219,98 euro. Oltre alla console, sarà possibile acquistare anche un set composto da una custodia e una pellicola protettiva per lo schermo di Nintendo Switch Lite. Più cara, invece, la Zacian & Zamazenta Edition , con eleganti pulsanti ciano e magenta e illustrazioni dei due nuovi Pokémon leggendari di Pokémon Spada e Pokémon Scudo (disponibile dall’8 novembre), venduta al prezzo di 229,98 euro.

Nintendo Switch Lite dispone di comandi integrati ed è più compatta della versione “top di gamma” Nintendo Switch (lo schermo passa da 6.2 a 5.5 pollici). Non è dotata dello stand integrato per la modalità da tavolo e, trattandosi di una console portatile, non trasmette l’immagine alla TV. Per questo motivo, la confezione non include una base o un cavo HDMI.