Google, Advanced Protection Program su Chrome

Matteo Tontini,

Adesso tutti gli iscritti all’Advanced Protection Program di Google, che offre maggiore sicurezza e protezione ai possessori di alto profilo di account Google come giornalisti, attivisti, politici e dirigenti aziendali, otterranno ulteriori garanzie per quanto riguarda i download effettuati attraverso il browser Chrome.

Per usufruire della funzione, la società afferma che un utente iscritto all’Advanced Protection Program deve solo attivare la sincronizzazione di Chrome. Così, quando l’utente tenta di scaricare un file che il browser identifica come potenzialmente pericoloso, verrà mostrato un avviso o addirittura sarà bloccato il download in automatico. L’azienda di Mountain View afferma di aver aggiunto tale funzionalità per proteggere maggiormente gli utilizzatori da attacchi hacker che si verificano mediante download diretti, o comunque al di fuori della posta elettronica per mezzo di malware collegati a file ingannevoli.

Il programma offre già numerosi miglioramenti per la sicurezza degli account Google. Per esempio richiede l’uso di token per l’autenticazione a doppio fattore (ne servono due, uno principale e uno di backup). Una volta che gli utenti si sono registrati, il programma richiede l’utilizzo di una chiave oltre a una password per accedere a un account Google e limita l’accesso esterno a Gmail, file di Drive, app di BigG e “app di terze parti selezionate”. Se un utente volesse ripristinare l’accesso al proprio account, inoltre, ci sono ulteriori passi da seguire per verificare la sua identità.

Intanto il colosso della tecnologia ha rivisto l’interfaccia di Immagini, che adesso propone un info box sul lato destro ogniqualvolta si clicca su una delle foto relative alla ricerca. In questo modo non soltanto fornisce agli utenti ulteriori informazioni sui prodotti, come il prezzo o la disponibilità, ma prende una direzione volta allo shopping.