Telegram Segnala Numero: come funziona

Candido Romano,

Telegram è un’app utilissima per inviare messaggi, creare canali e gruppi, ma anche chat segrete. Così come per Facebook o Instagram, ci sono spesso bot, account fake e contatti che lo utilizzano per inondare di spam. Per questo è possibile segnalare un numero o un canale su Telegram.

Quando gli utenti segnalano dei messaggi indesiderati che provengono da un account, questi messaggi vengono inoltrati al team Telegram di moderatori per essere revisionati. Se i moderatori ritengono che questi messaggi se lo meritino, gli account vengono limitati temporaneamente. Gli account segnalati possono inviare messaggi solamente alle persone che hanno il loro numero salvato come contatto. Si legge infatti sulle comunicazioni ufficiali di Telegram:

La ricerca per username di Telegram non è uno strumento per fare amicizia. Solitamente alle persone non piace essere contattati da sconosciuti, quindi verrai segnalato se trovano i tuoi messaggi noiosi.Può capitare infatti che, una volta scaricato Telegram, possa arrivare un “ciao” da uno sconosciuto perché l’utente ha impostato il suo username come pubblico. Per evitare questo il primo passo da fare, quindi, è quello di rimuovere l’username pubblico, per chattare solo con i propri contatti.

Si può poi segnalare come spam tutti i messaggi indesiderati. Capita infatti che quando uno sconosciuto scrive a un altro utente con messaggi fastidiosi o link di spam, Telegram mette a disposizione un tasto “Segnala come spam”, in alto nella conversazione. Basta premere questo tasto per inviare appunto la segnalazione a Telegram: come già ribadito se questa persona riceve molte segnalazioni non potrà più scrivere a tutti contatti che non ha in rubrica. In ogni caso è possibile segnalare anche i canali: basta entrare e premere il tasto delle impostazioni (in alto a destra o sinistra), poi “Segnala” e scegliere tra le opzioni, tra cui c’è anche “violenza” e “spam”.