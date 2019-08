Samsung Galaxy Note 10+ il migliore per le foto

Il miglior smartphone per scattare fotografie? Il Samsung Galaxy Note 10+, almeno secondo il benchmark di DxOMark.

Nel test di DxOMark, il Samsung Galaxy Note 10+ ha ottenuto 118 punti per le foto e 101 per i video. I punteggi sono molto vicini a quelli del Galaxy S10 5G che ha raggiunto il miglior punteggio sinora insieme a Huawei P30 Pro.

Ovviamente il primato conquistato dal Galaxy Note 10+ potrebbe durare pochissimo visto che nei prossimi mesi è in programma il lancio di top di gamma come Huawei Mate 30 Pro, iPhone 11 e Google Pixel 4 che, almeno sulla carta, dovrebbe funzionare meglio di Galaxy Note 10+.

Con il continuo miglioramento delle prestazioni della fotocamera sia per i modelli di fascia media che per i dispositivi di punta più economici – si legge nell’analisi di DxOMark -, Samsung esercita pressioni per continuare a migliorare la qualità dell’immagine sui suoi dispositivi premium. Fortunatamente, il nuovo Samsung Galaxy Note 10+ 5G fa proprio questo. Grazie ai progressi hardware come un nuovo chipset e un’apertura più ampia sulla fotocamera, algoritmi e messa a punto migliorati, il Note 10+ 5G ha ulteriormente migliorato le eccellenti prestazioni dei precedenti dispositivi Samsung di fascia alta, rendendolo il migliore dispositivo per la qualità dell’immagine nel nostro database. È un solido tuttofare, con un’eccellente qualità di immagini fisse e video nella maggior parte delle condizioni di illuminazione. La combinazione di eccellente esposizione, colore, dettaglio e bokeh per immagini fisse, insieme a un eccellente video all round permettono al Galaxy Note 10 di superare Huawei P30 Pro.