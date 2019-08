Apple, la beta di iOS 13 indica un evento il 10/09

Antonino Caffo,

Voci e speculazioni hanno indicato nei giorni scorsi la probabile data del prossimo evento di Apple. La prova arriva da iHelpBR, che avrebbe scovato nella settima versione beta di iOS 13 il giorno esatto del futuro keynote di Cupertino, il 10 settembre 2019.

Con l’etichetta “hold for release”, le immagini mostrano lo schermo di un iPad e di un iPhone con il giorno segnato nelle loro app Calendar, suggerendo che forse tali grafiche non erano destinate a diventare pubbliche fino a quella data stessa. Le ultime versioni beta dello scorso anno hanno rivelato un simile modus operandi, prevedendo correttamente la data dell’evento per iOS 12 e gli altri sistemi operativi, nonché Apple Watch Series 4, iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max.

Mentre i tempi specifici di Apple variano di anno in anno, sappiamo che il gruppo spesso sceglie il secondo martedì di settembre per i suoi annunci annuali, seguiti da un lancio di almeno alcuni modelli di iPhone di venerdì, una settimana e mezza dopo. Finora la data di rilascio del 20 settembre era stata dichiarata come la più probabile per un’uscita del presidente della Softbank giapponese che aveva suggerito come i nuovi iPhone sarebbero stati presentati 10 giorni prima di un nuovo regolamento sui contratti relativi agli smartphone in Giappone, previsto per il 1 ottobre.

Al momento non è chiaro se la Mela sfrutterà il keynote per rivelare nuovi iPhone, iPad e Mac o limitarlo esclusivamente a smartphone ed Apple Watch. Nel 2018, non a caso la società ha tenuto un evento separato in ottobre incentrato su iPad e Mac, in particolare per il debutto di un iPad Pro riprogettato insieme al nuovo Mac mini. La società di solito tiene eventi a settembre e ottobre solo quando ha un importante prodotto o modello molto aggiornato dei propri dispositivi, su cui intende puntare i riflettori. Sarà anche questa volta così?