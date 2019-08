Apple Watch Series 5 in autunno con schermo OLED

Antonino Caffo,

Secondo quanto riferito da alcune indiscrezioni online, lo smartwatch di prossima generazione di Apple, il Watch Series 5, verrà lanciato in autunno e manterrà i suoi display OLED, con Japan Display che pare sia il fornitore principale.

L’Apple Watch Series 5 sarà svelato il prossimo mese, esattamente il 10 di settembre, stando a un paio di elementi individuati su internet nella beta di iOS 13 e per quanto detto dall’analista Ming-Chi Kuo, sempre molto vicino alle questioni che riguardano la Mela. Il precedente Apple Watch Series 4 è stato presentato quasi un anno fa, con il nuovo orologio che è destinato a salire sul palco durante l’evento in cui vedremo gli iPhone 11, 11 Max e 11r.

Per quanto afferma il sito MacRumors, Kuo ha anche previsto che il colosso della tecnologia coreana LG fornirà più display OLED per i futuri iPhone e ha affermato che anche il produttore cinese BOE potrebbe essere coinvolto nella spedizione di schermi ad Apple

Si dice anche che l’Apple Watch 5 sia dotato di monitoraggio del sonno, batteria più grande e più funzionalità per la salute e che la versione 2020 arriverà invece con un display MicroLED. Lo stesso Kuo aveva previsto che l’Apple Watch avrebbe ottenuto un nuovo design in ceramica, anche se su tale indicazione ci sono davvero poche prove, se non nulle.

L’Apple Watch Series 4 aveva una cassa da 44 mm e 40 mm, velocità più elevate rispetto all’Apple Watch 3, rilevamento delle cadute, elettrocardiogramma (ECG) e durata della batteria fino a due giorni. Ovviamente Apple non ha risposto ad alcuna delle indiscrezioni di cui sopra e difficilmente lo farà, riservandosi l’ufficialità per l’evento settembrino.