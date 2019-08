Google Go è ora disponibile per tutti

Matteo Tontini,

Google Go, la versione leggera di Google, è ora disponibile per tutti. Se fino a poco fa era prerogativa dei possessori di smartphone Android Go, adesso può essere scaricata da chiunque attraverso il Play Store.

Sostanzialmente, la sola differenza tra questa versione “lite” e quella standard risiede nel peso: la prima, infatti, occupa appena 7 MB, la seconda ben 395. Google Go consuma inoltre meno traffico dati, si tratta infatti di un’applicazione studiata essenzialmente per zone e paesi dove la connessione è lenta (ma può rivelarsi utile anche per smartphone con prestazioni basse).

Sebbene sia una versione lite, ha funzioni interessanti come l’integrazione con Lens e un’intelligenza artificiale per la lettura del testo. Se state pensando di disinstallare la versione standard per far posto a Google Go, comunque, è necessario che teniate conto di questi dettagli: l’app di Google non può essere eliminata da alcuni dispositivi (per esempio dai Pixel), al limite è possibile disabilitarla e installare la sua versione leggera; e poi, a parte il peso, non è che ci siano grandi differenze tra le due versioni.

Intanto il colosso della ricerca ha annunciato che un’interessante funzionalità verrà introdotta a brevissimo in Google Duo: l’app per le videochiamate potrà presto contare sulla modalità Luce soffusa, che rileva le condizioni di scarsa illuminazione e regola automaticamente l’immagine affinché non sia buia. Inoltre, BigG ha puntato di recente i riflettori sulla sua piattaforma di gioco, Stadia, in occasione di Gamescom 2019: il sistema, che si basa sul cloud gaming, è stato protagonista di una conferenza della durata di un’ora in cui sono stati mostrati una carrellata di titoli attraverso interessanti trailer. Inoltre, è stata rivelata la prima esclusiva.