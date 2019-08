Apple iPhone Pro e nuovi iPad Pro in autunno

Luca Colantuoni,

In base alle ultime indiscrezioni, Apple avrebbe organizzato un evento per il 10 settembre. In quella occasione potrebbero essere annunciati i nuovi iPhone Pro. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’azienda di Cupertino ha previsto anche il lancio di nuovi iPad Pro, Watch, MacBook Pro, AirPods e HomePod. Ad alcuni di essi verrà probabilmente riservato un secondo evento nel mese di ottobre.

Apple iPhone

Le informazioni più interessanti ricevute da Bloomberg riguardano gli smartphone. Nel catalogo Apple sono attualmente presenti tre modelli: iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR. I successori degli iPhone XS/XS Max saranno due iPhone Pro. La principale novità dovrebbe essere rappresentata dalle tre fotocamere posteriori, una delle quali avrà un obiettivo ultra grandangolare. I sensori cattureranno contemporaneamente tre immagini e l’intelligenza artificiale combinerà gli scatti in uno. Verranno inoltre incrementata la risoluzione e migliorata la qualità alle basse luci.

Apple ha sviluppato una funzionalità che permetterà di effettuare l’editing dei video in tempo reale. Il successore dell’iPhone XR avrà una seconda fotocamera posteriore con zoom ottico. Tutti i modelli integreranno il processore Apple A13. Un nuovo componente del chip, denominato coprocessore “AMX” o “matrix”, gestirà i compiti più pesanti, come quelli relativi alla computer vision e alla realtà aumentata. Sono previsti inoltre nuovi schermi OLED con supporto Haptic Touch e un nuovo sensore Face ID multi-angolo che consentirà lo sblocco anche quando lo smartphone è poggiato sul tavolo.

Secondo il report, Apple ha migliorato la resistenza all’acqua e aggiunto il supporto per la ricarica wireless inversa. Il design non dovrebbe cambiare molto, ma per alcuni colori è prevista una finitura opaca. Infine, nessun modello integrerà un modem 5G, quindi si dovranno attendere gli iPhone del 2020.

Apple iPad e MacBook

Secondo Bloomberg, Apple aggiornerà gli iPad Pro da 11 e 12,9 pollici, integrando fotocamere migliori e processori più veloci. Il nuovo iPad avrà invece uno schermo da 10,2 pollici. Non verrà più prodotto il modello da 9,7 pollici. Il nuovo MacBook Pro avrà uno schermo da 16 pollici, ma le dimensioni complessive non varieranno rispetto all’attuale modello da 15 pollici perché verrà ridotto lo spessore delle cornici.

Apple Watch, AirPods e HomePod

Poche novità sono previste per Apple Watch Series 5. Alcuni modelli avranno la cassa in titanio e ceramica. Il sistema operativo sarà watchOS 6. I nuovi auricolari AirPods dovrebbero essere resistenti all’acqua e supportare la cancellazione del rumore. Infine potrebbe essere annunciata una versione più economica dello smart speaker HomePod con solo due tweeter, invece dei sette dell’attuale modello.