Asus festeggia i 30 anni con lo ZenBook Edition 30

Antonino Caffo,

Per festeggiare il suoi primo trentennale, Asus ha lanciato una versione estremamente elegante, e costosa, di uno ZenBook. Si tratta dell’Asus ZenBook 13 Edition 30, una macchina dall’aspetto davvero premium, rivestita in pelle.

Lo ZenBook 13 viene avvolto in pelle italiana lavorata a mano in un colore “bianco perla” con bordi taglio diamante “Rose Gold” e un logo da 18 carati logo sul coperchio. A parte HP Spectre Folio, mai nessuno aveva pensato di ricoprire un portatile in pelle, quindi non sorprende che lo ZenBook 13 Edition 30 venga pubblicizzato come una macchina rilasciata solo in numero limitato. Oltre al laptop stesso, Asus fornisce accessori di lusso a corredo, come il mouse bianco perla e una custodia in vera pelle. Come se non bastasse quella che c’è già.

Sotto il telaio elegante, le cose sono un po’ più classiche. Lo ZenBook 13 Edition 30 sfoggia un processore mobile Core i7-8565U di ottava generazione, 16 GB di RAM e 1 TB di spazio SSD PCIe. Inoltre viene fornito con la GeForce MX250 di Nvidia e il display è un semplice pannello IPS Full HD da 13 pollici; niente 4K.

Come tale, ZenBook 13 Edition 30 offre specifiche buone ma niente di straordinario; per esempio, avrebbe potuto montare i nuovi processori Intel Comet Lake o Ice Lake di decima generazione ma la compagnia ha preferito proseguire la scia attuale.

La chicca è che dispone di un trackpad ScreenPad 2.0, ovvero un secondo schermo, che promette una maggiore efficienza energetica allo ScreenPad di prima generazione che si trova sui modelli ZenBook 13 più vecchi. Venduto solo tramite il negozio online Asus, lo ZenBook 13 Edition 30 costa 1.399,99 dollari, che non è nemmeno eccessivo per ciò che offre anche se qui paghiamo soprattutto il contorno, più che il vero contenuto.