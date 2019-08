Assistente Google, ora si silenzia su smartphone

Marco Locatelli,

L’Assistente di Google è uno strumento indiscutibilmente molto utile e capace di facilitare la vita in certi momenti della giornata, ma in altri potrebbe diventare invece motivo di imbarazzo. Il motivo? A volte l’assistente si attiva automaticamente per errore.

Questo in futuro potrebbe non accadere più grazie ad un aggiornamento del software che permetterà all’utente di disattivare l’uscita vocale di Google Assistant sullo smartphone.

La nuova funzionalità è disponibile alla voce “Disattiva l’output vocale” richiamabile all’interno delle impostazioni dell’app Google. È sufficiente aprire l’app, toccare l’icona “Esplora”, aprire le impostazioni, andare alla scheda “Assistente Google” e poi ancora “Assistente”. A questo punto aprire la voce “Telefono” e, nella sezione “Funzioni vocali e riconoscimento vocale”, impostare il selettore di “Output vocale” da on a “Solo se in vivavoce”. In questo modo l’Assistente Google sarà disabilitato quando lo smartphone non è in modalità vivavoce.

Assistant continuerà a fare quello che l’utente chiede, ma non parlerà ad alta voce. Le risposte appariranno comunque sullo schermo. Non esiste al momento una funzione simile per fare in modo che l’Assistente venga “zittito” anche quando collegato a degli smart speaker. L’aggiornamento arriverà su ogni smartphone Android lato server.

Restando in tema Google Assistant, è di ieri la notizia che la funzione Your People dedicata alla gestione dei contatti di familiari si aggiorna diventando più ricca e ordinata, e viene rilasciata anche su Google Assistant oltre che sull’app Google. Sempre di ieri anche la notizia che il popolare game show Chi vuol essere milionario – reso celebre da noi dal presentatore Jerry Scotti su Canale 5 – è giocabile tramite Google Assistant. In Italia però ancora non è arrivato.