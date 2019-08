Matteo Tontini,

Le voci su GTA 6 cominciano a farsi più intense, ma potrebbero non piacere molto a chi non ha intenzione di effettuare – perlomeno nell’immediato – il salto generazionale. Le indiscrezioni recenti suggeriscono infatti che il prossimo masterpiece di Rockstar Games potrebbe debuttare esclusivamente su console next-gen, vale a dire PlayStation 5 e Xbox Scarlett (oltre a PC e Google Stadia, eventualmente).

Il rumor proviene dalle constatazioni di alcuni analisti, dunque non c’è nulla di concreto al momento: secondo loro, nonostante la grandissima quantità di PlayStation 4 e Xbox One vendute in tutto il mondo, il titolo potrebbe essere troppo potente per l’attuale generazione. D’altronde è stato lo stesso CEO di Take-Two (società madre di Rockstar), Strauss Zelnick, a dichiarare che alcuni giochi in cantiere sono tecnologicamente molto avanzati e pensati per sfruttare appieno le potenzialità dei prossimi hardware. Non è stato menzionato in alcun modo GTA 6, ma Zelnick faceva riferimento alle possibilità offerte dalle prossime piattaforme, vera e propria oasi per quei titoli che non possono esprimersi come vorrebbero su quelle attuali: per esempio, l’opportunità di raggiungere il tanto ambito fotorealismo grazie alla nuova tecnologia grafica.

GTA 5 è stato il prodotto di intrattenimento digitale ad avere incassato di più nella storia, pertanto un possibile lancio di GTA 6 potrebbe essere pensato affinché il titolo si eriga come colonna portante della nuova generazione, al fine di conquistare un pubblico ancora maggiore del predecessore. Difficile, ma non impossibile. È chiaro che il fatto di non avere ancora informazioni sul progetto faccia pensare che lo sviluppo sia ancora nelle sue fasi iniziali, per far arrivare con prepotenza il gioco sul mercato una volta che PlayStation 5 e Xbox Scarlett avranno già una buona dose di unità installate.