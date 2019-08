Samsung Galaxy M30s, batteria da 6.000 mAh?

Luca Colantuoni,

Samsung ha già iniziato l’aggiornamento della serie Galaxy A con le versioni “s” degli smartphone. La stessa strategia è prevista per la serie Galaxy M (in Italia è disponibile solo il Galaxy M20). Il produttore coreano dovrebbe infatti annunciare il Galaxy M30s con batteria da 6.000 mAh.

L’elevata capacità della batteria sarà una delle caratteristiche più pubblicizzate da Samsung. Un’immagine promozionale è stata condivisa recentemente su Twitter da un utente indiano. Oltre al numero si notano i simboli di un player musicale, quindi lo smartphone garantirà parecchie ore di riproduzione. L’hashtag #GoMonster è ovviamente riferito alla capacità “mostruosa” della batteria (quella del Galaxy M30 è 5.000 mAh). Difficilmente sarà disponibile la ricarica rapida da 25 Watt, riservata ai modelli più costosi, quindi si dovrà attendere abbastanza per la carica completa. La stessa batteria potrebbe essere integrata nel Galaxy A20s.

Just saw this image…Lagta hai kuch naya kamaal hone waala hai…#GoMonster? @SamsungIndia Kya chal raha hai? Phir se kuch bada leke aane wale ho kya? Aapka kya kehna hai dosto? pic.twitter.com/71WDnLwPJC — Gaurav Chaudhary (@TechnicalGuruji) August 26, 2019

Il Galaxy M30s dovrebbe avere uno schermo Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel) e rapporto di aspetto 20:9, processore octa core Exynos 9610, 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Importanti miglioramenti sono previsti per le fotocamere posteriori. I tre sensori dovrebbero avere una risoluzione di 48, 8 e 5 megapixel. I primi due verranno abbinati ad obiettivi standard (f/2.0) e grandangolare (f/2.2), mentre il terzo servirà per catturare la profondità. Invariata invece la fotocamera frontale da 16 megapixel.

Il sistema operativo sarà ovviamente Android 9 Pie con interfaccia One UI. Anche il nuovo smartphone debutterà inizialmente in India. Non è noto al momento se verrà distribuito in altri paesi. Maggiori informazioni in merito potrebbe essere divulgate nel corso delle prossime settimane.