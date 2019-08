Arriva il nuovo Fitbit Versa 2

Antonino Caffo,

Fitbit ha ufficializzato il Versa 2, nuovo smartwatch che sarà nei negozi a partire dal 24 settembre, al prezzo di 199,95 euro.

La seconda generazione dello smartwatch cambia, seppur non stravolgendolo, il design, avvicinando l’orologio alla concorrenza più famosa, quella dell’Apple Watch. Non solo forme però: Versa 2 è resistente all’acqua e dota nuove funzionalità capaci di rendere più facile il controllo delle attività fisiche, del sonno e delle proprie informazioni. E inoltre, ha il controllo vocale con Alexa.

Noi di Fitbit crediamo che la salute appartenga a tutti e che le persone non dovrebbero essere escluse dall’accesso a dispositivi e funzioni che possono aiutarle a migliorare il loro benessere a causa del prezzo. Ecco perché abbiamo progettato Versa 2 per essere uno smartwatch premium, completo e facile da usare ad un prezzo accessibile – ha dichiarato James Park, co-fondatore e CEO di Fitbit – sulla base del successo del predecessore Versa, crediamo che il valore aggiunto e l’innovazione di Versa 2, con nuove funzioni come Alexa, l’app Spotify e funzionalità per il sonno avanzate sull’app e sul dispositivo, introdurranno ancora più utenti nella categoria degli smartwatch, consentendo loro di comprendere e sfruttare i benefici di una migliore forma fisica e benessere personale.

Fitbit Versa 2 monta un pannello AMOLED touch e con modalità “always-on”. La scocca è in alluminio anodizzato resistente all’acqua fino a 50 metri e vede la presenza di un pulsante laterale che permette di interagire con l’interfaccia. Come detto, è interessante la funzionalità per il rilevamento del sonno che mette a disposizione degli utenti punteggi sulle ore, una sveglia intelligente che sfrutta l’apprendimento automatico, un grafico della variazione stimata dell’ossigeno e della respirazione durante la notte.

Non dimentichiamoci delle opzioni per il monitoraggio automatico delle attività, come la rilevazione continua del battito cardiaco e la tecnologia PurePulse, con più di 15 modalità di allenamento basate su obiettivi. C’è, come sappiamo, Fitbit Pay, per pagare nei negozi appoggiando l’orologio al POS, come la concorrenza.

Ma parliamo di Alexa: grazie all’integrazione dell’assistente vocale, basterà parlare con lo smartwatch per avviare un allenamento dal polso o trovare la palestra più vicina. Alexa risponderà ai comandi vocali su Versa 2 con testo e notifiche, basate anche sulle skill scaricate online. Fitbit Versa 2 è in preordine sul sito ufficiale e al prezzo di 199,95 euro nelle colorazioni nero con cassa carbone, rosa cipria con cassa in alluminio rame rosa, e grigio fumo con cassa grigio nebbia. Ma c’è pure il Fitbit Versa 2 Special Edition, a 229,95 euro, nei colori blu marino e rosa con cassa in alluminio rame rosa e grigio fumo con cassa grigio nebbia, diverso solo nelle finiture, nulla in più.