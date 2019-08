Mars 2020, i requisiti per dare un nome al rover

Matteo Tontini,

Il prossimo rover della NASA, attualmente conosciuto come Mars 2020, dovrebbe raggiungere il Pianeta Rosso nel febbraio 2021, ma ancora non è stato ufficialmente battezzato. Così, al fine di creare interesse per la missione e coinvolgere gli studenti nell’esplorazione dello spazio, è stato sponsorizzato un contest chiamato Name the Rover attraverso il quale sarà possibile dare un nome al robot.

Aperto a tutti gli studenti K-12 (negli USA si usa quest’espressione per indicare i 12 anni di educazione dalla prima elementare all’ultimo anno delle superiori, la cui durata è di 4 anni) di scuole pubbliche e private degli Stati Uniti, si tratta di un concorso in cui verrà chiesto di suggerire un nome per il rover e spiegare i motivi dietro la scelta. Per partecipare bisogna ovviamente risiedere in America, ma il processo di iscrizione al contest è molto semplice. Basta andare sulla pagina Name the Rover Challenge e fare clic sul pulsante “Iscrizione studenti e insegnanti”. I nomi saranno giudicati in base al significato e all’originalità, così come per la motivazione della scelta allegata. I requisiti per partecipare al contest sono i seguenti:

Il nome scelto non deve contenere più di 50 caratteri e il motivo dietro la scelta non deve superare le 150 parole.

Un nome per studente.

Il nome non può essere una ripetizione di una missione spaziale o di un programma di volo della NASA precedente.

Qualora si volesse usare il nome di una persona reale, è necessario che questa sia defunta.

Non sono ammessi nomi aziendali o marchi registrati e, naturalmente, la motivazione della scelta deve essere completamente originale.

La scadenza per partecipare è il 1 novembre e i nomi dei finalisti scelti verranno pubblicati sul sito per un sondaggio pubblico, che si terrà a gennaio 2020.