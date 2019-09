Fifa 20, demo dal 12 settembre?

Marco Locatelli,

Se l’indiscrezione pubblicata da un utente su Reddit dovesse trovare conferma, la demo di FIFA 20 sarà disponibile il 12 settembre. Sulle pagine del popolare forum, infatti, è apparsa un’immagine pubblicata da un certo antipativome2 la quale farebbe pensare che la versione dimostrativa del calcistico targato EA Sports sarà disponibile a breve.

In realtà il numero dodici a fianco della scritta “available september …” (trad. disponibile dal … settembre) è stato sfocato, ma risulta ancora facilmente leggibile. Non si tratta inoltre dell’unica informazione che l’immagine regala ai fan di Fifa: i loghi delle squadre potrebbero infatti essere proprio quelli delle formazioni che possono essere utilizzate all’interno della demo.

E sarebbero le seguenti: Liverpool; Real Madrid; Borussia Dortmund; Manchester City; PSG; Roma, Atletico Madrid; Club America; LAFC; Vissel Kobe.

E non è finita qua: all’interno dell’immagine compare – in un piccolo riquadro – anche una foto di tre giocatori (Raheem Sterling, Jadon Sancho ed Eden Hazard) in quella che sembra essere un’arena della nuova modalità Volta, ovvero il calcio di strada giocabile in 3v3, 4v4 e 5v5 nel nuovo Fifa 20, con delle regole tutte nuove e .

Al momento, da parte di Electronic Arts ancora non sono arrivate né conferme né smentite riguardo la vociferata data della demo. Ricordiamo che la demo di PES 2020, invece, è disponibile già dal 30 luglio per Playstation 4, Xbox One e Steam, mentre il gioco sarà disponibile a partire dal 10 settembre.

La versione definitiva di FIFA 20 sarà disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dal 27 settembre per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch; anche se in quest’ultimo caso si tratta di una versione, chiamata Legacy Edition, con qualche contenuto in meno rispetto alle altre, ad esempio, la tanto attesa modalità Volta.