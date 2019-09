Samsung Galaxy A90 5G, specifiche confermate

Luca Colantuoni,

Dopo varie indiscrezioni sono arrivate le prime conferme sul Galaxy A90 5G, il top di gamma che Samsung dovrebbe annunciare nei prossimi giorni. In Rete sono state pubblicate le immagini della confezione e un poster che mostrano il design e le principali specifiche dello smartphone.

Il Galaxy A90 5G ha un design più tradizionale rispetto al Galaxy A80. Niente fotocamera rotante, ma una fotocamera frontale nel notch e tre fotocamere posteriori disposte in verticale. Lo smartphone ha uno schermo Super AMOLED Infinity-U da 6,7 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel), fotocamera frontale da 32 megapixel e fotocamere posteriori da 48, 5 e 8 megapixel.

Sulla confezione non sono indicate le specifiche degli obiettivi, ma oltre a quello standard dovrebbe esserci un grandangolare. La dotazione hardware comprende inoltre 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Per la prima volta Samsung utilizzerà due componenti solitamente riservati alla serie Galaxy S. Il Galaxy A90 5G sarà infatti il primo modello della serie Galaxy A con processore octa core Snapdragon 855 e modem 5G.

Si prevedono anche il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0 e GPS, batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 Watt. Il sistema operativo sarà Android 9 Pie con interfaccia One UI. Non è chiaro se Samsung svelerà lo smartphone in un evento separato oppure durante l’IFA 2019 di Berlino che inizierà tra pochi giorni.