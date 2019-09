Sony Xperia 2, annuncio all’IFA 2019 di Berlino?

Luca Colantuoni,

Sony ha organizzato un evento all’IFA 2019 di Berlino per mostrare le ultime novità hardware. Il 5 settembre è previsto l’annuncio del nuovo Xperia 2, top di gamma con schermo 21:9 e tre fotocamere posteriori. Rispetto all’attuale Xperia 1 non ci sarebbero molti cambiamenti estetici. L’unica differenza dovrebbe essere la posizione del modulo fotografico.

I render pubblicati dal sito WinFuture confermano la forma allungata introdotta da Sony con i nuovi smartphone e dovuta al rapporto di aspetto 21:9 dello schermo. Xperia 2 sarà tuttavia più piccolo (alcuni ipotizzano il nome Xperia 1 Compact), in quanto la diagonale prevista per il display AMOLED è 6,1 pollici. Anche la risoluzione dovrebbe essere inferiore, ovvero full HD+ (2520×1080 pixel). Rimangono invariate le dimensioni delle cornici inferiore e superiore, così come la posizione del lettore di impronte digitali (sul lato destro).

La dotazione hardware dovrebbe comprendere il processore octa core Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Anche Xperia 2 avrà tre fotocamere posteriori, ma Sony ha spostato il modulo nell’angolo superiore sinistro. Quasi certamente ci saranno tre sensori da 12 megapixel, abbinati ad obiettivi standard, grandangolare e tele con zoom ottico 2x. Non mancheranno la porta USB Type-C e il pulsante dedicato per la fotocamera. La batteria dovrebbe avere una capacità di 3.330 mAh.

Il telaio è in vetro e alluminio. Tre i colori previsti: nero, blu e rosso. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 9 Pie. Sony ha avviato lo sviluppo di uno smartphone 5G, ma Xperia 2 avrà ancora un modem LTE. Probabilmente per un modello compatibile con le reti di nuova generazione si dovrà attendere il 2020. Maggiori informazioni in merito sono attese all’IFA di Berlino.