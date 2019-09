Iliad taglia il traguardo dei 4 milioni di utenti. Lo rende noto lo stesso operatore attraverso un comunicato stampa. Un risultato decisamente positivo visto che Iliad è sbarcato ufficialmente sul mercato italiano solamente nel maggio del 2018. In soli 14 mesi, dunque, l’operatore francese guidato dal CEO Benedetto Levi ha saputo guadagnare la fiducia di 4 milioni di utenti. Merito di questo successo sicuramente la promessa fatta ai suoi clienti di trasparenza, semplicità e verità che è stata mantenuta.



Iliad ha evidenziato che nel secondo trimestre del 2019 sono arrivati 530.000 nuovi utenti, un dato in crescendo se confrontato con i 472.000 nuovi utenti del primo trimestre 2019. L’operatore ha anche fatto sapere di aver ottenuto un fatturato di 77 milioni di euro nel primo semestre 2019. La “rivoluzione” di Iliad continua a “vele spiegate” e questo comunicato molto importante arriva a 24 ore da quello altrettanto importante dell’accordo con Nokia per lo sviluppo delle reti 5G.

Nella nota stampa, Iliad parla anche dello sviluppo della sua rete proprietaria, sottolineando che i lavori stanno proseguendo.

Iliad prosegue inoltre nello sviluppo della sua rete mobile: ha effettuato investimenti (escluse le frequenze) per 161 milioni di euro nel primo semestre e conta già 2.400 siti installati a fine giugno 2019. Iliad conferma quindi il suo obiettivo di 3.500 siti installati entro fine anno per continuare a offrire un servizio di sempre migliore qualità ai suoi utenti.

Spazio, infine, anche per la crescita dei suoi punti vendita sul territorio italiano.

Iliad ha inoltre inaugurato la settimana scorsa un nuovo Store in pieno centro a Bari, in Piazza Umberto I, con la volontà di essere sempre più vicina ai propri utenti in tutta Italia. Si tratta del primo Store in Puglia, quattordicesimo a livello nazionale, a cui si aggiungono gli oltre 200 Iliad Corner presenti nei centri commerciali e nella grande distribuzione.

L’Iliad Store di Bari ospita le Simbox, i distributori digitali di SIM grazie ai quali Iliad ha rivoluzionato la distribuzione del mercato mobile italiano, con personale disponibile per domande e assistenza.