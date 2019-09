TP-Link punta su Wi-Fi 6 e smart home

Antonino Caffo,

TP-Link torna anche quest’anno a IFA 2019 e annuncia importanti novità, sia nel campo della connettività di rete che nel settore smart home. Le novità principali riguardano lo standard di rete IEEE Wi-Fi 6, che mira a garantire la corretta gestione di ingenti volumi di traffico dati in presenza di numerosi dispositivi connessi.

La nuova gamma TP-Link compatibile con lo standard Wi-Fi 6 è così composta: i sistemi Wi-Fi Mesh Deco X60 e Deco X20, il router Archer AX50, il ripetitore wireless RE505X e la scheda di rete TX3000E.

Il Router Archer AX50 funziona sulla banda 2.4 GHz fino a 574 Mbps e su 5 GHz fino a 2402 Mbps, integrando un processore Intel dual-core. Inoltre è dotato di tecnologia OFDMA e 2×2 MU-MIMO, che consentono di sfruttare più canali per la trasmissione simultanea dei dati verso più dispositivi, raggiungendo velocità superiori.

Il Range Extender RE505X raggiunge velocità wireless fino a 1.5 Gbps e ottimizza la trasmissione dati verso più client grazie alla funzionalità OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access). Da non sottovalutare è la compatibilità con i prodotti TP-Link OneMesh per facilitare la creazione di una rete Mesh flessibile con un unico SSID.

Al mondo dei PC è dedicata invece la scheda di rete TX3000E. Raggiunge una velocità di trasmissione fino a 3000Mbps attraverso due antenne esterne, supporta anche l’attuale standard di crittografia WPA3 e viene installata in modo classico tramite PCI Express.

Importante l’ampliamento della linea Deco, che accoglie nuovi modelli. Deco X60 è il primo sistema mesh Wi-Fi di TP-Link che combina l’intelligenza di una rete Mesh con la potenza di un router Wi-Fi 6.

Deco X20 è una versione più compatta, compatibile con il nuovo standard di rete, dotato di due porte Gigabit e una velocità di 1.8 Gbps. Grazie alla crittografia WP3 e il sistema TP-Link HomeCareTM powered by Trend MicroTM, questi dispositivi assicurano i massimi livelli di sicurezza, permettendo di avere la tranquillità di una rete protetta per tutta la famiglia.

Deco E3 rappresenta il sistema Mesh più economico della gamma, composto da una colonna e da un ripetitore, compatibile con Alexa e IFTTT. Infine, Deco P9 combina l’intelligenza di una rete Mesh con le funzionalità di un Powerline, per la trasmissione del segnale attraverso la linea elettrica domestica.

KL50 e KL60 sono i nomi delle nuove lampadine smart, caratterizzate da un design industriale, con all’interno un filamento stilizzato che riproduce una luce bianca (KL50) o una caldo tono ambrato (KL60). Entrambe sono connesse a Wi-Fi e possono essere comandate tramite app o gestite comodamente tramite controllo vocale. KL50 e KL60, infatti, consumano circa l’80% di energia rispetto ai modelli tradizionali.

Per la prima volta TP-Link presenta anche KL430 una striscia LED luminosa, perfetta per ricreare effetti di luce multipli. Si tratta di un elemento flessibile, con striscia adesiva ideale per essere fissata su diverse superfici e dare libero sfogo alla propria creatività. Ciascuna striscia ha una lunghezza di 2 metri, ma può essere collegata in serie fino ad un massimo di 10 metri. Anche in questo caso, l’installazione avviene tramite WLAN, senza hub aggiuntivo, e l’accensione gestita tramite app o comandi vocali.

Per ultimo, KC115, la videocamera da interno in 1080p FullHD, che vanta la modalità “Pan and Tilt”, con cui impostare uno o più angoli di visuale semplicemente muovendo il proprio smartphone verso destra o sinistra, in alto o in basso e il Motion Tracking: quando viene rilevato un movimento, il soggetto viene individuato e tenuto all’interno del campo visivo. Prezzi e date di vendita di ogni prodotto verranno comunicati in seguito.