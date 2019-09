IFA 2019: Acer lancia i nuovi monitor Nitro XV3

Antonino Caffo,

Acer ha presentato, in occasione di IFA 209, una nuova serie di monitor gaming Nitro. La gamma Acer Nitro XV3 comprende quattro nuovi monitor per giocatori, con frequenze di aggiornamento elevate e alta risoluzione.

Sono tutti compatibili con Nvidia G-SYNC, per supportare frequenze di aggiornamento dinamiche, eliminando il tearing e minimizzando i lag. Questi nuovi monitor IPS1 dispongono anche della tecnologia Adaptive-Sync per unire la visualizzazione di giochi ad alta risoluzione con un tempo di risposta veloce, fino a 1ms, e Visual Response Boost (VRB) per un gameplay fluido e senza tearing.

I monitor della serie Nitro XV3 sono dotati della più recente tecnologia Acer Agile-Splendor, che utilizza pannelli con cristalli liquidi e una copertura colore pari al 99% della gamma sRGB. I pannelli, certificati DisplayHDR 400, offrono tempi di risposta rapidi, fino a 1ms VRB (Visual Response Boost). Con una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz, i giocatori potranno godere di una fluidità visiva e cristallina. I monitor gaming Acer Nitro sono disponibili in quattro versioni: due da 27 pollici e due da 24,5 pollici:

Acer Nitro XV273U S: 27 pollici WQHD a 165Hz

Acer Nitro XV273 X 27: pollici Full HD a 240Hz

Acer Nitro XV253Q X: 24,5 pollici Full HD a 240Hz

Acer Nitro XV253Q P: 24,5 pollici Full HD a 144Hz

Tutti dispongono di Acer Game Mode, una funzione che mette a disposizione otto modalità di visualizzazione preimpostate per ottimizzare la visualizzazione per altrettanti tipi di contenuto: Azione, Corsa, Sport, personalizzata utente, Standard, ECO, Grafica e film.

Questa funzione è facilmente accessibile tramite il tasto di scelta rapida o il menu delle impostazioni OSD (On Screen Display). Acer VisionCareTM con Flickerless, BlueLightShield, ComfyView e tecnologie low-dimming rendono più confortevole la visione durante lunghe sessioni di gioco.

La serie Acer Nitro XV3 ha anche uno stand dal design ergonomico, con inclinazione di 20° in modo che i giocatori possano sempre trovare la posizione di visione ideale. Acer Nitro XV273U S sarà disponibile in EMEA a gennaio con prezzi a partire da 649 euro; Acer Nitro XV273 X sarà disponibile in EMEA da Settembre con prezzi a partire da 499 euro. Acer Nitro XV253Q X sarà disponibile in EMEA da Novembre con prezzi a partire da 419 euro; Acer Nitro XV253Q P sarà disponibile in EMEA da Ottobre con prezzi a partire da 329 euro.