IFA 2019: nuovo Predator Triton 300 per i gamer

Matteo Tontini,

IFA 2019 è stata un’occasione importante per Acer, che ha presentato interessanti novità gaming tra cui il notebook da gioco sottile e leggero Predator Triton 300, il Predator Triton 500 con display da 300Hz e la fantastica postazione Thronos Air Predator.

Il primo è un portatile super leggero (pesa appena 2,3 kg) e sottile che gira grazie a un processore Intel Core 7 di nona generazione affiancato dalla scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 e da 16 GB di memoria DDR4 a 2666Hz. A completare il pacchetto un luminoso display da 15,6 pollici e un supporto fino a due SSD PCIe NVMe da 1 TB in RAID 0 e un disco rigido fino a 2 TB. Il notebook, perfetto per tutti coloro che desiderano un dispositivo potente che sia facile da portarsi dietro per giocare, sarà disponibile a partire da ottobre al prezzo di 1299 euro.

Il secondo propone invece un display da 15,6 pollici da 300Hz, con un rapporto schermo-corpo dell’81%: sebbene sia facile da infilare in uno zaino o in una valigetta, il Predator Triton 500 è un potente computer da gioco che si muove grazie a un Intel Core 7 di nona generazione. Sarà in vendita a partire da novembre e costerà 2099 euro.

Infine, la postazione gaming Thronos Air Predator è una struttura perfetta per i giocatori hardcore: è composta da una comoda poltrona, una scrivania modulare e un braccio porta monitor. È l’ideale per chi desidera il massimo coinvolgimento nelle sessioni di gioco, giacché il giocatore si ritrova in una cabina di pilotaggio immersiva che offre una regolazione della seduta a varie angolazioni.

Thronos Air Predator offre inoltre una funzione di massaggio, utile a rilassare l’utente dopo parecchie ore di gioco, e un poggiapiedi che tiene le gambe alzate. Ancora non è stato rivelato il prezzo ufficiale della postazione.