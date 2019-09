Nvidia e Asus per il laptop più potente del mondo

Marco Locatelli,

Dall’IFA 2019 NVIDIA e ASUS annunciano che la GPU Quadro RTX 6000 alimenterà quello che viene chiamato dalle due società il “laptop più potente del mondo”: ASUS ProArt StudioBook One.

NVIDIA Quadro RTX 6000, ora inclusa nel cuore di ProArt StudioBook One, consente ai content creators ed altri professionisti di sfruttare la potenza di un computer fisso di fascia alta “senza però doversi sentire incatenati ad una scrivania” per operazioni importanti come la creazione di animazioni 3D, il rendering di progetti fotorealistici, la modifica di video 8K, la visualizzazione di set di dati geofisici volumetrici e la realizzazione di progetti walk-through fotorealistici in tecnologia VR.

I sistemi RTX Studio, che integrano le GPU NVIDIA Quadro RTX o GeForce RTX, offrono funzionalità avanzate come ray tracing in tempo reale, accelerazione video AI e RED 8K a milioni di professionisti, creativi e tecnici.

I computer portatili RTX Studio, offrono funzionalità all’avanguardia che forniscono prestazioni straordinarie in un formato sottile e portatile – ha affermato Bob Pette, vice president, Professional Visualization di NVIDIA – Creators ed altri professionisti che utilizzano piattaforme mobili basate su Quadro RTX 6000 possono sfruttare le funzionalità e le prestazioni avanzate di RTX per lavorare sui loro progetti più esigenti da qualsiasi luogo vogliano ed in totale mobilità.

Di seguito le caratteristiche di ASUS ProArt StudioBook One:

24 GB di memoria GPU ultrarapida, per garantire la gestione di scenari grafici, modelli e set di dati complessi, nonché flussi di lavoro multi-app.

ultrarapida, per garantire la gestione di scenari grafici, modelli e set di dati complessi, nonché flussi di lavoro multi-app. RT core e tensor core con architettura NVIDIA Turing per offrire ray tracing in tempo reale, sistema di ombreggiatura avanzata e strumenti avanzati di intelligenza artificiale per accelerare i flussi di lavoro professionali.

per offrire ray tracing in tempo reale, sistema di ombreggiatura avanzata e strumenti avanzati di intelligenza artificiale per accelerare i flussi di lavoro professionali. Soluzione di raffreddamento termico avanzata con camere a vapore di titanio ultrasottili.

avanzata con camere a vapore di titanio ultrasottili. Tecnologia NVIDIA Optimus migliorata per il passaggio costante tra tipologie di grafica grazie ad applicazioni che non necessitano di riavvio del sistema.

migliorata per il passaggio costante tra tipologie di grafica grazie ad applicazioni che non necessitano di riavvio del sistema. L’adattatore di alimentazione sottile ad alta densità da 300 W ad alta efficienza fornisce carica e potenza a metà delle dimensioni degli adattatori di alimentazione tradizionali della medesima categoria.

ad alta efficienza fornisce carica e potenza a metà delle dimensioni degli adattatori di alimentazione tradizionali della medesima categoria. Display 4K 120Hz PANTONE convalidato con copertura del colore Adobe RGB al 100%, per un’accuratezza di colore senza precedenti, calibrato per ottenere una resa d’immagine straordinaria.

ASUS ProArt StudioBook One è il primo laptop a offrire NVIDIA Quadro RTX 6000 in una soluzione mobile, offrendo le prestazioni più veloci al mondo in modo che gli utenti possano eseguire carichi di lavoro complessi ovunque vadano,- ha affermato Samson Hu, co-CEO di ASUS. – I nostri clienti possono eseguire rapidamente il rendering di animazioni, modificare video 8K in tempo reale o eseguire analisi dei dati in modo più fluido ed efficiente rispetto a prima.