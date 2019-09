IFA 2019: le novità audio di Sony

Marco Locatelli,

Tantissime le novità audio di Sony portate all’IFA 2019 di Berlino, dalle nuove cuffie h.ear al Walkman per lo streaming passando al sistema di speaker Near Field SA-Z1 e tanto altro ancora. Andiamo a scoprirli.

Cuffie h.ear WH-H910N e Walkman NW-A105 abbinato

Le cuffie WH-H910N eliminano il rumore di fondo grazie alla tecnologia Dual Noise Sensor che intercetta una quantità maggiore di suoni ambientali. Con il controllo del suono adattivo è possibile ascoltare la musica modificando le impostazioni audio delle cuffie in base alla situazione.

Aggiungendo la modalità Quick Attention, diventa davvero facile perdersi nella musica anche quando sei in movimento: è sufficiente appoggiare la mano destra sul padiglione per abbassare il volume dell’audio e ascoltare temporaneamente gli annunci intorno a te, senza dover rimuovere le cuffie.

Il Walkman NW-A105 è compatibile con audio ad Alta Risoluzione, DSD (11,2 MHz, conversione PCM) e PCM (384 kHz/32 bit) grazie a S-Master HX. DSEE HX esegue l’upscaling della musica, convertendola in una qualità simile all’Alta Risoluzione, e funziona anche sullo streaming. Inoltre, il Walkman NW-A105 supporta l’audio wireless ad Alta Risoluzione con LDAC, compatibile con connessione wireless o cablata, in una qualità ad alta risoluzione. Supportato da Android e dotato di Wi-Fi, il Walkman NW-A105 permette di accedere a milioni di brani tramite le principali piattaforme di musica in streaming. Il compatto Walkman NW-A105 è dotato di un display HD da 3,6” e di una porta USB Type-C.

Le cuffie WH-H910N e il Walkman NW-A105 sono disponibili in cinque colori: rosso, nero, verde cenere, arancione o blu. Lo spessore della struttura delle cuffie WH-H910N è ridotto, compatto e leggero. Le WH-H910N saranno disponibili da dicembre 2019, mentre NW-A105 (16 GB) sarà disponibile da novembre 2019. Sempre a novembre arriverà il modello rétro Walkman NW-A100TPS, rilasciato in occasione del 40° anniversario e mixa passato e presente, combinando il design originale del Walkman e la tecnologia di oggi.

Cuffie ad archetto WI-100XM2

WI-1000XM2 che fermano, catturano ed eliminano i suoni ambientali. La struttura stabile con auricolari ad angolo riduce l’ingresso dei suoni ambientali, mentre la tecnologia Dual Noise Sensor blocca qualsiasi rumore; il processore HD QN1 di Sony cancella poi il suono. Anche i rumori di fondo delle cabine aereo vengono soppressi con efficacia, grazie alla funzione “Atmospheric Pressure Optimising”.

Le cuffie includono un sistema di driver ibrido HD con un driver dinamico da 9 mm e un driver dalla struttura bilanciata. Si creano così frequenze ad ampia gamma e il suono riprodotto risulta cristallino, con bassi profondi e alti controllati. Il processore HD di eliminazione del rumore integrato è dotato di elaborazione del segnale audio a 32 bit, convertitore digitale-analogico di alta qualità e amplificatore per cuffie. Questo assicura un alto rapporto segnale / rumore, con livelli ridotti di distorsione, per una riproduzione musicale di qualità eccellente. La tecnologia Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX) esegue l’upscaling dei file compressi, anche in formato MP3, per riprodurre un audio ad Alta Risoluzione.

L’archetto per la nuca in silicone flessibile e leggero rende le WI-1000XM2 estremamente comode. Gli auricolari si inseriscono a fondo nell’orecchio, grazie al design ad angolo, che regala un comfort duraturo. Il modello WI-1000XM2 sarà disponibile da gennaio 2020.

Sony Walkman NW-ZX507

Il nuovo Walkman NW-ZX507 offre la possibilità di ascoltare musica da più sorgenti grazie ad Android e Wi-Fi. Basta accedere ai brani dal dispositivo tramite i servizi di streaming e download preferiti.



Connessione bilanciata da Φ4,4 mm con una riproduzione fino a DSD 11,2 MHz e PCM 384 kHz/32 bit nativi supportata da S-master HX, con cui immergerti nell’audio ad Alta Risoluzione. La compatibilità con DSEE HX permette inoltre di eseguire l’upscaling dei brani esistenti, convertendoli a una qualità simile all’Alta Risoluzione, anche durante la riproduzione in streaming. NW-ZX507 supporta infine l’audio wireless ad Alta Risoluzione con LDAC per elevare il tuo stile di ascolto preferito.

Display HD da 3,6” dotato di touch panel, porta USB tipo C e lo slot per scheda micro SD, oltre ai pulsanti fisici laterali, che semplificano l’utilizzo del dispositivo.

Il modello NW-ZX507, disponibile in nero, vanta un corpo compatto ed elegante e offre un suono autentico. Inoltre, la durata della batteria fino a 20 ore consente l’ascolto di un album dopo l’altro, senza preoccupazioni. Il modello NW-ZX507 (64 GB) sarà disponibile da novembre.

Sistema speaker Near Field SA-Z1

Sony ha annunciato il lancio dell’ultimo arrivato nella gamma Signature Series: il sistema di speaker di tipo Near Field SA-Z1.

Il design acustico di SA-Z1 lo rende una sorgente audio ideale. Alla base del concept sono la struttura fisica dei driver e l’allineamento temporale delle onde sonore provenienti da ciascuno di essi. Il sistema coassiale di woofer e tweeter è disposto in maniera fisicamente perfetta per integrare al meglio l’audio di ogni driver.

Il suono piatto e ristretto proveniente unicamente dalla parte frontale del sistema di speaker non è altro che un ricordo lontano: finalmente puoi percepire l’altezza e la profondità della musica grazie alla disposizione “Tsuzumi”[1] con canali laterali. La disposizione dei due woofer posizionati orizzontalmente in modo contrapposto fa sì che ognuno elimini le vibrazioni emesse dall’altro, mentre il woofer ausiliario emette suono dai canali laterali, ricreando un campo acustico spaziale. Il sistema I-ARRAYTM si compone di tre tweeter che lavorano all’unisono per garantire un’ampia direzionalità e una ricca espressione musicale.

L’involucro è composto da sei pezzi di lamiera di alluminio. Ogni lamiera è saldata secondo una speciale tecnica ispirata ai tradizionali metodi di costruzione giapponesi.

Puoi facilmente installare SA-Z1 nel tuo attuale sistema audio, grazie alla varietà di ingressi analogici e digitali di cui è dotato. Il sistema di speaker si abbina perfettamente a PC, Walkman e altri lettori musicali della gamma Signature Series di Sony. SA-Z1 sarà disponibile dalla primavera 2020.