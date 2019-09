IFA 2019, tutte le novità di Samsung

Luca Colantuoni,

Samsung organizza solitamente eventi privati per annunciare i nuovi dispositivi. L’azienda coreana ha tuttavia presentato all’IFA 2019 di Berlino alcuni interessanti prodotti, come la QLED TV 8K da 55 pollici e vari elettrodomestici, tra cui i frigoriferi BESPOKE. I visitatori troveranno inoltre la serie Galaxy Note 10, il recente Galaxy A90 5G e l’atteso Galaxy Fold, disponibile dal 6 settembre.

Samsung QLED TV 8K 55″

Nel catalogo Samsung ci sono già diverse QLED TV 8K, ma i modelli da 65, 75, 82 e 85 pollici hanno un prezzo piuttosto elevato. Il produttore ha quindi deciso di “democratizzare” la tecnologia QLED, offrendo un modello da 55 pollici che occupa anche meno spazio. A parte la diagonale dello schermo non ci sono differenze rispetto alle altre TV, quindi gli utenti vedranno immagini di elevata qualità, grazie all’AI Upscaling. Qualsiasi sia la sorgente (streaming, set-top box, USB, mirroring mobile), il Quantum Processor 8K effettuerà l’upscaling fino alla risoluzione 8K.

Frigoriferi BESPOKE

Samsung ha portato in Europa i nuovi frigoriferi BESPOKE che permettono di soddisfare ogni esigenza dell’utente. Questi frigoriferi possono essere installati in qualsiasi cucina, grazie al loro design modulare che consente di avere fino a 8 configurazioni con unità da 1 a 4 porte. Il frigorifero diventa inoltre un oggetto cult in quanto è possibile scegliere tre materiali diversi e nove colori.

Il produttore coreano ha inoltre annunciato il forno Dual Cook che permette di cucinare contemporaneamente per convezione e a vapore. Altre novità per la casa sono AirDresser (dispositivo che rinfresca e igienizza i vestiti), Air Purifier AX9500 (purificatore d’aria) e POWERstick Jet (aspirapolvere senza filo).

Samsung Galaxy A90 5G, Galaxy Note 10/10+ e Galaxy Fold

Samsung ha portato a Berlino anche quattro smartphone annunciati nel 2019. Il più recente è il Galaxy A90 5G, primo modello della serie con processore Snapdragon 855 e modem 5G, che arriverà in Europa ad ottobre. I visitatori possono vedere da vicino la nuova serie Galaxy Note 10/10+ e la versione aggiornata del Galaxy Fold, smartphone pieghevole con doppio schermo e sei fotocamere.