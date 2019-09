Luca Colantuoni,

A distanza di quasi sette mesi dall’annuncio al Mobile World Congress 2019 di Barcellona arriva finalmente sul mercato il primo smartphone pieghevole di Samsung. Il Galaxy Fold sarà disponibile in Corea a partire dal 6 settembre e successivamente arriverà in altri paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e Singapore. Al momento non è noto quando verrà distribuito in Italia. In alcuni mercati sarà in vendita anche una versione 5G.

Il Galaxy Fold ha avuto un debutto piuttosto travagliato. Prima del lancio ufficiale sono stati scoperti due difetti di progettazione che causavano la rottura dello schermo flessibile. Alcuni giornalisti avevano rimosso per errore la pellicola protettiva, parte integrante del display Infinity Flex da 7,3 pollici. L’eccessivo spazio alle estremità della cerniera lasciava invece entrare detriti. Entrambi i problemi sono stati corretti e ora lo smartphone pieghevole dovrebbe avere una maggiore qualità costruttiva.

Il Galaxy Fold ha uno schermo principale interno Dynamic AMOLED da 7,3 pollici (2152×1536 pollici) e un display esterno Super AMOLED da 4,3 pollici (1680×720 pixel). La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 855, 12 GB di RAM, 512 GB di storage e sei fotocamere. Quella da 10 megapixel (f/2.2) per i selfie è sulla parte frontale. Sul retro ci sono tre fotocamere da 12, 16 e 12 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura variabile (f/1.5-2.4), grandangolare (f/2.2) e tele (f/2.4) con zoom ottico 2x. Ci sono infine due fotocamere interne, una normale da 10 megapixel (f/2.2) e una per la profondità da 8 megapixel (f/1.9).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC, LTE Cat. 18 (dual SIM) e 5G Sub-6GHz. Sono inoltre presenti gli altoparlanti stereo con Dolby Atmos, la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitali laterale. La batteria ha una capacità di 4.380 mAh (LTE) e 4.235 mAh (5G) con supporto per la ricarica rapida e wireless (anche inversa).

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI. Samsung ha aggiunto specifiche funzionalità, come Multi-Active Window (tre app aperte sullo schermo interno) e App Continuity (l’app aperta sullo schermo esterno passa automaticamente su quello esterno e viceversa). Due i colori disponibili al lancio: Cosmos Black e Space Silver.

Aggiornamento: lo smartphone arriverà in Europa il 18 settembre.