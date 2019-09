Marco Grigis,

Mancano pochissimi giorni all’evento Apple del 10 settembre, l’appuntamento ufficializzato dalla società di Cupertino per la presentazione di tutte le novità relative all’universo iOS e iPhone. Molti sono i dispositivi in arrivo, dai nuovi rappresentanti della linea iPhone 11 fino a una possibile e rinnovata Apple TV, ma quali sono i dettagli emersi sino a oggi e, soprattutto, come seguire l’evento in diretta? Di seguito, qualche informazione utile.

L’invito

Apple ha confermato l’evento del 10 settembre alla fine di agosto, inoltrando uno dei suoi classici inviti ai giornalisti statunitensi. Di solito, la grafica di questi inviti nasconde indizi sui dispositivi che verranno presentati, tuttavia quest’anno la società sembra non aver voluto fornire troppi dettagli.

Intitolato “By Innovation Only” – un gioco di parole con “By Invitation Only”, ovvero “su invito” – l’annuncio vede il logo della mela morsicata ricostruito con diversi colori e materiali, alcuni opachi e altri lucidi. Secondo alcuni, la scelta delle gradazioni non sarebbe casuale: da tempo si parla di un successore di iPhone XR dalle nuove tinte, tra cui il verde e il lavanda, entrambe presenti nella grafica consegnata da Apple ai giornalisti.

Così come confermato dalla stessa Apple, l’evento si terrà allo Steve Jobs Theater di Apple Park, un auditorium sotterraneo che può ospitare un migliaio di persone.

Orari e come seguirlo

L’evento Apple dedicato alla linea iPhone si terrà, come già accennato, il prossimo 10 settembre presso lo Steve Jobs Theater di Apple Park. L’incontro avrà inizio alle 10 del fuso di San Francisco, che corrisponde alle 19 di quello italiano.

Seguire questo importante appuntamento sarà semplicissimo poiché, come abitudine del gruppo di Cupertino da qualche anno a questa parte, verrà proposta la diretta in streaming sul sito ufficiale. Quest’ultima è di norma compatibile con tutti i browser abilitati allo streaming HTTP HLS, ad esempio Safari o Microsoft Edge, nonché da tutti i dispositivi Apple aggiornati alle versioni più recenti di iOS. Ancora, è stato aperto un apposito canale su Apple TV, per poter seguire l’evento direttamente sul televisore di casa, tramite il set-top-box targato mela morsicata.

Prodotti in arrivo

Sono molti i prodotti che Apple potrebbe presentare dal palco dello Steve Jobs Theater, sebbene l’azienda non abbia confermato nessuna delle indiscrezioni emerse. Il lancio più certo sembra essere quello relativo ai nuovi rappresentanti dei top di gamma della linea iPhone: in arrivo potrebbero esservi iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. I tre device conserveranno le stesse dimensioni dei predecessori – 5.8, 6.1 e 6.5 pollici – e vedranno l’inclusione di nuove fotocamere, addirittura tre nelle versioni più costose – inglobate in un singolare alloggiamento quadrato. Tutti i device, inoltre, ingloberanno un processore della linea A13. Al momento, non è chiaro se il successore di iPhone XR sia iPhone 11 Pro, ovvero il device da 6.1 pollici, oppure un dispositivo separato. Ovviamente, il keynote sarà anche l’occasione per annunciare il rilancio della versione finale di iOS 13.

Oltre agli iPhone, Apple potrebbe presentare la sesta generazione di Apple TV, anche in vista dell’ormai vicino lancio del suo servizio di streaming Apple TV+. Meno certa, ma non del tutto impossibile, è invece la disponibilità di un Apple Watch Series 5, poiché le indiscrezioni emerse sul conto del device sono davvero esigue. Per le linee iPad e MacBook, nel frattempo, bisognerà attendere il mese di ottobre, con un evento speciale a loro dedicato.