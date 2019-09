Nuova Apple TV all’evento del 10 settembre?

Marco Grigis,

A pochissimi giorni dall’evento Apple del 10 settembre, appare online un’indiscrezione relativa a uno dei dispositivi più amati targati mela morsicata: Apple TV. A quanto pare, il gruppo californiano sarebbe pronto a lanciarne una nuova versione, in concomitanza con la presentazione dei nuovi iPhone.

A fare la singolare scoperta è l’account Twitter “Never_released”, solitamente molto affidabile sul conto della mela morsicata. Secondo quanto reso noto, la società di Cupertino avrebbe pronto il nuovo dispositivo “J305”, ovvero Apple TV 11.1. Se così fosse, fra pochi giorni Apple potrebbe svelare la sesta generazione del suo set-top-box.

Non sono emersi molti dettagli sulle caratteristiche del device, sia sulle sue componenti hardware che sull’estetica, anche se quest’ultima potrebbe rimanere molto simile alla precedente generazione. Sembra, tuttavia, che Apple abbia deciso di includere un processore della linea A12, quindi particolarmente potente e perfetto per tutte le necessità di streaming, anche ad altissima risoluzione. L’attuale versione 4K di Apple TV ingloba un chipset A10X, mentre la quarta generazione a 1080p un processore della famiglia A8.

Nato come un vero e proprio “hobby” per Cupertino, Apple TV è diventata un piccolo successo per la società californiana, soprattutto a partire dalla quarta generazione e dalla contestuale apertura di una divisione apposita di App Store. Oltre a poter sfruttare applicazioni native, Apple TV può ricevere contenuti in streaming a livello domestico grazie ad AirPlay, fungere da elementare console di gioco, il tutto grazie anche al comodo telecomando in vetro e touchscreen. Con l’arrivo di un processore A12, lo stesso presente sugli attuali iPad Pro, le possibilità di gioco potrebbero ampliarsi ulteriormente, anche includendo gameplay particolarmente complessi. Non resta quindi che attendere il prossimo 10 settembre, per tutte le novità targate mela morsicata.