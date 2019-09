Google aiuta a scegliere film come su Tinder

Marco Locatelli,

I “malati” di serie tv sanno benissimo quanto spesso sia frustrante la ricerca della nuova serie da guardare quando l’indecisione la fa da padrone e può portare a serate perse a scrollare sulla home di Netflix (o simili) da una locandina all’altra, senza esito positivo. Per andare incontro ai telespettatori più indecisi, Google ha sviluppato una nuova funzione di ricerca.

Il colosso di Mountain View ha introdotto una feature di ricerca per smartphone che richiama un’interfaccia a scorrimento quando si esegue una ricerca che contiene i termini “what to watch” o “good shows to watch” (in italiano “cosa guardare” o “buoni spettacoli da guardare”).

A questo punto appare un’interfaccia ad hoc dove l’utente può scorrere le immagini (locandine di film e serie) a destra per dare l’ok ad uno spettacolo, oppure a sinistra se non si è interessati a quel film o serie tv: più show si sfoglia in questo modo, più il sistema offre contenuti aderenti ai propri gusti in quanto “imparerà” a conoscere meglio l’utente.

L’utente può infatti specificare genere di film, periodi di uscita e anche attività specifiche, come film horror anni ’80. Una volta trovato il contenuto, la scheda informativa di Google mostrerà tutti i servizi di streaming che hanno il film o la serie tv in questione. È possibile specificare i servizi a cui si è abbonati per assicurarsi che i consigli di Google si concentrino solamente su film e serie che non hanno un costo extra.

Una soluzione che per certi versi ricorda il sistema dell’applicazione per incontri Tinder, dove – per chi non lo sapesse – con uno swipe a destra si dimostra l’interesse verso una persona proposta dal servizio di dating online, mentre con uno swipe a sinistra si rinuncia alla conoscenza romantica. La nuova feature è in fase di distribuzione su smartphone.