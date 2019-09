IFA 2019, Emporio Armani lancia Smartwatch 3

Filippo Vendrame,

Ad IFA 2019 spazio anche per Emporio Armani che ha svelato il suo nuovo “Smartwatch 3“. Come è facilmente intuibile dal nome, trattasi di uno smartwatch basato sulla piattaforma Wear OS di Google. Un indossabile che unisce eleganza e tecnologia. Questo smartwatch si caratterizza per una cassa nera in alluminio superleggera con colorati accenti nelle tonalità del blu, del verde, del giallo, dell’arancione e dell’argento che attingono dagli elementi più sportivi della linea ready-to-wear. I modelli in alluminio colorato si abbinano a un versatile cinturino nero in gomma, mentre la versione total black opaca viene fornita con un bracciale a maglia singola in acciaio.

Non solo design ovviamente ma anche tecnologia di ultima rigenerazione. Il cuore di “Smartwatch 3” è il SoC Qualcomm Snapdragon Wear 3100 che garantisce ottime prestazioni. Dispone poi di un display da 1,28 pollici AMOLED, di 1 GB di RAM e di 8 GB di storage. Presente il sensore per il battito cardiaco, l’NFC, il GPS, il Bluetooth ed il WiFi. Resistente all’acqua sino a 3 ATM. Grazie al microfono ed all’altoparlante è possibile gestire le chiamate utilizzando un’app proprietaria.

Per non avere problemi di autonomia, sono state inserite quattro modalità di utilizzo della batteria, che ne allungano la durata e restituiscono il controllo direttamente all’utente. Questa nuova esperienza offre una “Modalità batteria estesa”, che consente di utilizzare lo smartwatch per più giorni con una singola carica e di continuare a usufruire delle funzionalità di base, come le notifiche e il battito cardiaco.

Tra le app precaricate, quella di Spotify. Emporio Armani ha inoltre creato nuovi quadranti innovativi, caratterizzati da sfondi iconici di città e dal logo dell’aquila. Infine, tutti gli smartwatch sono precaricati con l’app Cardiogram, che monitora lo stato di salute del cuore (disponibile solo negli Stati Uniti).