IFA 2019: da Netatmo un nuovo sistema di sicurezza

Filippo Vendrame,

Smart home protagoniste ad IFA 2019. Netatmo, in particolare, ha portato alla fiera di Berlino suo Sistema di Allarme Video Intelligente. Questa innovativa piattaforma è composta dalla Videocamera Interna Intelligente e dai suoi accessori, la Sirena Interna Intelligente e i Sensori Intelligenti per Porte e Finestre. Complessivamente, un pacchetto completo pensato per proteggere nei migliori dei modi la sicurezza della propria abitazione.

Entrando nello specifico di tutti i principali componenti, la Videocamera Interna Intelligente è in grado di distinguere tra uno sconosciuto, un familiare o un movimento insignificante grazie all’utilizzo di una sofisticata tecnologia di riconoscimento facciale. Quando la videocamera rileva un viso sconosciuto, l’utente riceve una notifica sul suo smartphone con la foto e il video dell’evento.

Invece, i Sensori Intelligenti per Porte e Finestre sono stati progettati per rilevare qualsiasi movimento o vibrazione su porte e finestre, segnalando gli eventuali tentativi di effrazione agli utenti con una precisa notifica.

Questi sensori, inoltre, permettono di poter verificare lo stato di porte e finestre direttamente dall’applicazione: in base alla durata di apertura impostata, è possibile ricevere una segnalazione quando una porta o una finestra rimane aperta troppo a lungo.

Infine, la Sirena Interna Intelligente funziona in abbinamento agli altri due prodotti del sistema. Quando la videocamera rileva un intruso o quando specifici Sensori Intelligenti intercettano un movimento, la Sirena lancia automaticamente un allarme assordante di 110 dB.

In caso di attivazione, l’utente viene avvisato tramite notifica sul proprio smartphone, oltre a poter visualizzare il video dell’evento registrato dalla Videocamera. Si può attivare o disattivare la Sirena tramite l’applicazione Netatmo Security.

L’utente personalizza le impostazioni dei dispositivi tramite l’applicazione Netatmo Security e riceve solo allarmi utili. Inoltre, l’applicazione offre la possibilità di riprodurre diversi suoni preregistrati all’interno dell’abitazione, come l’abbaiare di un cane o un bip costante, per simulare la presenza di qualcuno in casa e dissuadere i ladri.

Per maggiore semplicità, il Sistema di Allarme Video si attiva e disattiva automaticamente quando l’utente esce o rientra in casa grazie alla tecnologia di riconoscimento facciale della Videocamera Interna Intelligente. Infine, il prodotto consente all’utente di disattivare gli allarmi inviati dai Sensori Intelligenti per Porte e Finestre quando i propri familiari si trovano in casa.

Tutte le funzioni sono disponibili gratuitamente. Non è necessario alcun abbonamento per poterne disporre. Il kit di 3 Sensori Intelligenti per Porte e Finestre sarà disponibile al prezzo di 99,99€ da venerdì 6 settembre 2019, mentre la Sirena Interna Intelligente sarà in vendita da giovedì 26 settembre al prezzo di 79,99€. Entrambi i dispositivi sono accessori della Videocamera Interna Intelligente di Netatmo e non possono essere utilizzati senza di essa. Il prezzo della videocamera è di 199,99€.