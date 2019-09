Canon, aggiornamento per PowerShot G7 X Mark III

Antonino Caffo,

Canon ha confermato il rilascio di un aggiornamento firmware che migliorerà la velocità della nuova PowerShot G7 X Mark III e non solo. Grazie al nuovo pacchetto avremo maggiore precisione e prestazioni di rilevamento del soggetto durante la messa a fuoco automatica nelle riprese video.

L’update sarà disponibile gratuitamente per tutti i clienti da fine ottobre 2019 e sarà scaricabile dal sito Canon di ogni nazione. Ricordiamo le principali specifiche e le funzionalità della PowerShot G7 X Mark III:

Nuovo sensore CMOS “stacked” da 1” pollice e 20.1 megapixel

Processore d’immagine DIGIC 8 di ultima generazione

Video 4K (senza crop)

Microfono stereo incorporato più ingresso da 3,5 mm per microfono esterno

Filmato Full HD a 120 fps

Scatto continuo a 20 fps e modalità dedicata Scatto Continuo RAW a 30 fps

Connettività Wi-Fi e Bluetooth

Formato e peso tascabili

La PowerShot G7 X Mark III deve affrontare una forte concorrenza di nomi del calibro di Sony e Panasonic, ma con un obiettivo più lungo del solito, un’ottima maneggevolezza e un’intera suite dedicata ai video, riesce a offrire abbastanza per garantirsi un posto in un sezione popolata del mercato. Con i precedenti modelli G7 X che si sono rivelati un successo tra i vlogger, non sorprende che i cambiamenti più significativi riguardino la registrazione video. La fotocamera racchiude lo stesso obiettivo di prima, con una gamma di 24-100 mm in termini di 35 mm; uno schermo LCD a scomparsa e quattro quadranti di controllo fisico intorno al corpo.

Ci sono Wi-Fi e NFC, così come l’opzione per caricare la batteria attraverso la porta USB-C della fotocamera. La fotocamera si avvia rapidamente e la messa a fuoco è generalmente piacevole e rapida, con il rilevamento dei volti che funziona in modo particolarmente veloce e riconosce bene i soggetti. L’interfaccia in stile EOS dà un ottimo controllo e anche il touchscreen reattivo semplifica la messa a fuoco e lo scorrimento delle immagini.

La qualità dell’immagine e del video è generalmente molto buona, con un basso rumore all’estremità inferiore della gamma di sensibilità, colori di livello, così come il dettaglio al centro dell’inquadratura. Con l’update, Canon assicura performance ancora superiori, per tenere a bada la forte concorrenza.