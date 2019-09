Intel Core i9-9900KS arriva a ottobre

Antonino Caffo,

Intel ha anche annunciato all’IFA 2019 che il Core i9-9900KS, chip all-core a 5 GHz, sarà disponibile sugli scaffali dei negozi a ottobre. Non è stata annunciata una data specifica, ma con il nuovo prodotto, Intel sembra affermare che non solo è possibile rilasciare un chip a 5 GHz per tutti ma anche raggiungere le velocità pubblicizzate, nel concreto e non solo come proof-of-concept, nei test di laboratorio.

Non sorprende che Intel abbia accelerato i tempi per il rilascio del Core i9-9900KS (S sta per “Special Edition”). Siamo infatti in un momento storico in cui AMD ha problemi a mantenere la gamma Ryzen 3000 sulla cresta dell’onda, dovendo dar seguito ad alcune critiche circa la difficoltà di offrire le velocità effettivamente comunicate. Non a caso, AMD ha annunciato un aggiornamento del BIOS con frequenza di boost, che promette di aumentare le performance, con data di pubblicazione domani, 10 settembre.

Intel ha presentato in anteprima il processore Intel Core i9-9900KS di nona generazione, il primo a presentare tutti gli 8 core con una frequenza turbo di 5,0 GHz, migliorando ulteriormente quello che la compagnia definisce il “miglior processore desktop per giochi al mondo”.

Il produttore ha anche mostrato come l’azienda stia ottimizzando le massime prestazioni del mondo reale sui giochi più popolari in esecuzione su processori Intel, con innovazioni sia hardware che software, collaborando con migliaia di sviluppatori.

Per quanto riguarda il Core i9-9900KS, abbiamo sentito parlare per l’ultima volta del processore al Computex 2019 dove è stato presentato in anteprima. È molto simile al Core i9-9900K ma essendo una variante in edizione speciale, offre frequenze turbo a 5 GHz su tutti gli 8 core anziché sul singolo core del Core i9-9900K. La CPU ha ancora gli stessi 16 thread con 16 MB di cache L3, un chip grafico GT2 e lo stesso IHS saldato della generazione attualmente in commercio. Non si sa molto su configurazioni specifiche e prezzi ma le informazioni non tarderanno ad arrivare, vista la data di lancio.