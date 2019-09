Apple Watch Studio per creare l’orologio dei sogni

Antonino Caffo,

In coincidenza con l’annuncio dell’Apple Watch Series 5, Apple ha lanciato Apple Watch Studio , un modo per mescolare e abbinare quadranti e cinturini e ottenere esattamente l’orologio che si desidera. L’iniziativa è disponibile negli Stati Uniti e in altri mercati selezionati, non ancora in Italia, sia sul sito di Apple che nell’app dell’Apple Store e arriverà nei negozi, dove si potrà scegliere la personalizzazione che si vuole, nei prossimi mesi.

In precedenza, Apple consentiva di personalizzare l’orologio solo scegliendo tra set di cinturini, anche da aggiungere in seguito. La compagnia offriva molte combinazioni tra cassa e band, ma se avessi voluto, ad esempio, l’orologio in acciaio inossidabile con un bracciale a maglie, avresti dovuto acquistare tutto separatamente. Con Apple Watch Studio, la personalizzazione è estrema e completa. Si potrà avere un’ottima idea di come sarà la combinazione personalizzata utilizzando un’interfaccia interattiva.

Dopo aver effettuato le selezioni, basta fare clic o toccare il pulsante “Ho finito” sullo schermo, quindi si potrà confermare la dimensione, scegliere se si desidera un modello con connettività cellulare e dare un’ultima occhiata. E se non si vuole usare Apple Watch Studio, l’azienda vende ancora i suoi set di cinturini individualmente, da abbinare dopo a quello già in bundle.

Ad ogni modo, sembra che Apple Watch Studio consenta solo di personalizzare un Apple Watch Series 5: nessuna opportunità dunque di progettare una combinazione di quadrante e cinturino per un Apple Watch Series 3, che è il modello più vecchio ed economico in vendita. Il progetto arriverà anche in Italia? Difficile dirlo ma non c’è motivo di dubitarne, visto che la linea di produzione è comune e qui si tratta semplicemente di mettere assieme elementi differenti, che poi il reparto vendita di Apple dovrà imballare e e spedire congiuntamente.