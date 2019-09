iPhone 11 più cool con le cover Razer Arctech

Filippo Vendrame,

I nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro sono stati appena svelati da Apple e possono già godere di una serie di accessori a loro dedicati che li rendono più “cool”. Razer ha infatti annunciato una speciale nuova gamma di cover compatibili anche con i nuovi iPhone 2019 (iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max). La particolarità delle nuove cover Razer Arctech è che sfruttano Thermaphene, uno strato realizzato ad hoc da Razer che dissipa il calore, per ridurre sensibilmente le temperature quando il telefono è in funzione.

I moderni smartphone dispongono di un hardware molto potente che viene messo a dura prova quando si eseguono compiti gravosi come le lunghe sessioni con i giochi 3D. La conseguenza è un innalzamento delle temperature che può ridurre le prestazioni e limitare la durata della batteria con effetti negativi sull’esperienza di gioco. Un problema amplificato dalle normali cover. Questo non accade con le nuove cover Razer Arctech.

Questi prodotti, infatti, presentano una combinazione di strati conduttivi termicamente in grado di disperdere in modo efficace il calore, assicurando migliori prestazioni e una maggiore durata della batteria. In test indipendenti tra cover simili, Razer Arctech ha garantito temperature fino a 6°C inferiori rispetto alle concorrenti. La loro progettazione assicura anche un’eccellente connettività di rete, garantendo così la massima fluidità di gameplay e video streaming, funzionando inoltre senza problemi con i principali caricatori wireless certificati Qi.

Le cover Razer Arctech sono disponibili in due versioni: Arctech Slim e Arctech Pro, entrambe dotate di Thermaphene per un raffreddamento potenziato. Ogni case sarà disponibile nei colori Nero, Quartz e Mercury.

La cover Arctech Slim è pensata per chi vuole protezione con il minimo impatto sul fattore forma del proprio smartphone. Le cover Arctech Pro e Arctech Pro THS Edition dispongono di un retro resistente ai graffi, quattro rinforzi laterali per l’assorbimento degli urti e sono certificati per resistere a cadute da 3 metri, offrendo la massima protezione contro gli imprevisti dell’utilizzo quotidiano.

Capitolo prezzi. Le Razer Arctech Slim costano €34,99, le Razer Arctech Pro €44,99 e le Razer Arctech Pro THS Edition 49,99€.