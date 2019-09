Nintendo Ring Fit Adventure, palestra e giochi

Marco Locatelli,

Un nuovo tipo di gioco d’avventura sbarcherà su Nintendo Switch il 18 ottobre. Ring Fit Adventure usa due nuovi divertenti accessori che trasformano gli esercizi fisici in potenti mosse.

In Ring Fit Adventure – si legge nella nota stampa ufficiale -, i giocatori esplorano un ampio mondo di fantasia ricco di nemici da affrontare a colpi di squat, addominali e molto altro. Il Ring-Con e la fascia per la gamba, i due nuovi accessori inclusi nella confezione del gioco, rilevano e misurano i movimenti dei giocatori nel mondo reale e li trasformano in azioni nel mondo di gioco. Per esempio, correndo sul posto è possibile far avanzare il personaggio, mentre comprimendo il Ring-Con si sferrano attacchi. In questo modo, giocando quotidianamente gli utenti potranno allenare varie parti del corpo. Grazie anche ai minigiochi e ai programmi di allenamento aggiuntivi, Ring Fit Adventure è un’esperienza divertente e adatta a tutti.

È nel DNA di Nintendo continuare a immaginare nuovi modi per far divertire i giocatori e portare sorrisi sui loro volti, e Ring Fit Adventure per Nintendo Switch è un nuovo tipo di gioco che fonde fitness e avventura – ha affermato Stephan Bole, il presidente di Nintendo of Europe – Spero che una volta impugnato il Ring-Con e assicurata la fascia alla gamba, i giocatori si immergeranno in un avvincente viaggio che li motiverà ad allenarsi giorno dopo giorno.

In Ring Fit Adventure i giocatori devono eseguire vari tipi di esercizi per superare sfide adatte a tutti i tipi di giocatori, indipendentemente dal loro livello di forma. Per giocare, gli utenti inseriscono i controller Joy-Con della loro console Nintendo Switch negli accessori inclusi con il gioco: uno nel Ring-Con e uno nella fascia per la gamba.

Quest’ultima viene assicurata alla gamba, mentre il Ring-Con va tenuto con entrambe le mani. Il Ring-Con è un dispositivo elettronico flessibile che fornisce resistenza, ed è dotato di un sensore che misura la forza applicata e reagisce ai cambiamenti. Ring Fit Adventure può essere personalizzato in base al livello di abilità del giocatore, quindi anche chi non ha esperienza di fitness può regolare l’intensità degli esercizi per trovare il livello più adatto a sé e continuare a divertirsi giorno dopo giorno.

La modalità Avventura di Ring Fit Adventure è ambientata in un colorato mondo di fantasia, in cui l’azione si fonde con il fitness. Per spostarsi a piedi nel gioco, composto da più di 20 mondi, i giocatori possono correre sul posto, mentre per eseguire altri tipi di azioni, come saltare, fluttuare in aria o remare, usano l’accessorio Ring-Con. Per progredire nell’avventura sarà necessario sconfiggere i nemici usando più di 40 tecniche fitness, degli esercizi divisi nelle categorie braccia, addominali, gambe e yoga. Il gioco indica agli utenti la postura da tenere negli esercizi e premia la loro corretta esecuzione aumentando i danni inflitti dagli attacchi. Ogni volta che effettuano un’azione nel gioco, gli utenti ottengono punti esperienza per il loro personaggio. Una volta accumulata abbastanza esperienza, il personaggio sale di livello, diventando più forte e apprendendo nuove tecniche fitness. La modalità Avventura è progettata per consentire ai giocatori di progredire in modo naturale, motivandoli ad allenarsi regolarmente per far salire di livello anche la loro forma fisica nel mondo reale.

Al di fuori dell’avventura principale, la modalità Partita Veloce è un ottimo modo per divertirsi con Ring Fit Adventure in sessioni più brevi, che consentono di entrare e uscire dal gioco in qualsiasi momento. In questo modo, più persone possono cimentarsi con allenamenti rapidi di vario tipo: per esempio, amici e parenti possono fare a turno per vedere chi riesce ad ottenere il punteggio più alto nei minigiochi. I minigiochi includono una vasta gamma di attività, come distruggere delle scatole con raffiche di vento create con il Ring-Con o realizzare oggetti di ceramica con gli squat.

Altre modalità, come Esercizi e Serie, offrono ancora più opzioni di allenamento. “Esercizi” permette ai giocatori di scegliere ed eseguire individualmente determinati tipi di attività fisiche. I punteggi più alti vengono registrati, stimolando così chi gioca a provare a battere il suo record. “Serie” offre sequenze collegate di esercizi di vario tipo, che ruotano intorno a un tema o a una specifica parte del corpo. Questa modalità è l’ideale per chi vuole allenare un particolare gruppo di muscoli, come quelli delle gambe, delle spalle, della schiena o del torso.

Il gioco include anche una “modalità silenziosa” per chi abita ai piani superiori di uno stabile o non vuole fare troppo rumore. Attivandola, la corsa viene sostituita da esercizi un po’ più silenziosi, che consentono ai giocatori di mantenere attive le gambe senza produrre grandi impatti sul pavimento.

Ring Fit Adventure è un nuovo tipo di gioco d’avventura in arrivo su Nintendo Switch, che utilizza due nuovi accessori per rilevare e misurare i movimenti del giocatore nel mondo reale per riprodurli nel gioco. Ring Fit Adventure sarà disponibile dal 18 ottobre, in una confezione che include il gioco e i due accessori, il Ring-Con e la fascia per la gamba.