Samsung rilascia PlayGalaxy Link per Android

Luca Colantuoni,

I nuovi Galaxy Note 10/10+ offrono il massimo in termini di produttività, in quanto gli utenti possono utilizzare funzionalità che “uniscono” mobile e desktop. Oltre a Samsung DeX e Link to Windows, Samsung ha ora rilasciato la versione beta di PlayGalaxy Link. L’app consente di eseguire in streaming i giochi installati sul PC. Il servizio è al momento accessibile solo in Corea e Stati Uniti.

PlayGalaxy Link deve essere installata su entrambi i dispositivi. L’app Android può essere scaricata dal Galaxy Store, mentre quella per PC si trova sul sito ufficiale. All’avvio è necessario effettuare il login con lo stesso account Samsung. Il servizio funziona anche su reti 4G/5G, ma è consigliabile utilizzare la rete WiFi per migliori prestazioni. La prima opzione è ovviamente l’unica che permette lo streaming da qualsiasi luogo (se il PC rimane acceso). L’app rileva automaticamente i giochi installati sul computer, ma possono essere inseriti nella lista anche manualmente.

L’utente può utilizzare i controlli on-screen, ma PlayGalaxy Link supporta anche controller, tastiere e mouse Bluetooth. Samsung offre il suo Glap Controller che trasforma il Galaxy Note 10 in una console portatile. Le sessioni di gioco vengono sincronizzate tra smartphone e PC, quindi si può riprendere dal punto in cui sono state interrotte.

PlayGalaxy Link funziona solo sui Galaxy Note 10/10+, ma verrà presto aggiunto il supporto per altri smartphone Samsung (con almeno Android 9 Pie). I requisti minimi per PC sono i seguenti: processore Intel Core i5, 8 GB di RAM DDR4, scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX550 e Windows 10. L’access point/router deve avere una larghezza di banda di almeno 1 Gbps.