Google Pixel 4, nuovo leak sulla fotocamera

Marco Locatelli,

A circa un mese da quello che dovrebbe essere il lancio sul mercato dei nuovi Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, proseguono le anticipazioni sui prossimi googlefonini. L’ultimo leak riguarda le funzioni della fotocamera.

Un nuovo rapporto dei ragazzi di XDA Developers sull’APK di Google Camera 7.0 (pre)installata su un Pixel 4 ha mostrato quelle che saranno le possibilità fotografiche garantite dal nuovo smartphone firmato bigG.

Come già emerse in diversi leak dei giorni scorsi, il nuovo software fotografico presenta diverse modifiche all’interfaccia utente. Tra le funzionalità più interessanti da segnalare “Camera Coaching” che fornisce suggerimenti su come si possono scattare foto migliori usando le diverse modalità della fotocamera che Pixel 4 ha da offrire.

Delude, invece, il fatto che le opzioni di risoluzione delle foto sono limitate ad “alta risoluzione” e “media risoluzione”. Scegliendo l’opzione “media” la fotocamera scatta foto da 4,1 MP con proporzione 16:9.

Nelle impostazioni avanzate, Google Camera 7.0 include inoltre una nuova opzione chiamata “salva selfie come anteprima” e pure il “Controllo HDR+” grazie al quale è possibile avere il controllo manuale dell’HDR+ per la modalità principale della fotocamera.

Oltre alle modifiche dell’interfaccia utente, l’APK di Google Camera 7.0 ha confermato anche diverse funzioni della fotocamera che sarà equipaggiata su Pixel 4. Tra queste la “modalità movimento” che dovrebbe consentire di catturare foto di soggetti in movimento in primo piano sfocando lo sfondo.

Per migliorare le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, la serie Pixel 4 avrà una funzione Night Sight migliorata che potrebbe essere molto più veloce di quella disponibile sugli attuali Google Pixel. Tra le altre feature confermate dal rapporto di XDA, ci sono anche il Live HDR, audio zoom e ARCore, app di misurazione tramite realtà aumentata.

Stando ad un leak di un paio di giorni fa, Google Pixel 4 e Pixel 4 XL potrebbero essere presentati il 15 ottobre alle ore 10.00.