Luca Colantuoni,

Nelle prossime settimane è prevista la risposta dei produttori ai nuovi iPhone 11. La serie Mate 30 di Huawei debutterà il 19 settembre, mentre per i nuovi OnePlus 7T/7T Pro si dovrà probabilmente attendere il mese di ottobre, secondo le informazioni di un noto leaker che ha ricevuto le specifiche complete dei due smartphone.

Come accade da tre anni, le versioni T sono un aggiornamento hardware dei modelli annunciati circa 5-6 mesi prima. Il OnePlus 7T avrà ancora una fotocamera frontale all’interno del notch, mentre per quelle posteriori si prevede un modulo di forma circolare. Il OnePlus 7T Pro avrà invece una fotocamera frontale pop-up, come l’attuale OnePlus 7 Pro. Secondo il leaker, le principali differenze saranno diagonale e risoluzione dello schermo, risoluzione del sensore fotografico posteriore abbinato al teleobiettivo, dimensione massima dello storage e capacità della batteria. Un numero maggiore di novità sono attese per il modello base.

Galleria di immagini: OnePlus 7 Series, immagini degli smartphone

Il OnePlus 7T dovrebbe avere uno schermo Fluid AMOLED da 6,55 pollici (2400×1080 pixel) con refresh rate di 90 Hz e supporto HDR10+. La dotazione hardware dovrebbe comprendere il processore Snapdragon 855 Plus, 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamera frontale da 16 megapixel (f/2.0), fotocamere posteriori con sensori da 48, 12 e 16 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.6), tele (f/2.2) con zoom ottico 2x e grandangolare (f/2.2), lettore di impronte digitali in-display e batteria da 3.800 mAh con ricarica rapida Warp Charge 30T.

Il OnePlus 7T Pro dovrebbe invece avere uno schermo Fluid AMOLED da 6,65 pollici (3120×1080 pixel) con refresh rate di 90 Hz e supporto HDR10+, processore Snapdragon 855 Plus, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, fotocamera frontale da 16 megapixel (f/2.0), fotocamere posteriori con sensori da 48, 8 e 16 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.6), tele (f/2.2) con zoom ottico 3x e grandangolare (f/2.2), lettore di impronte digitali in-display e batteria da 4.085 mAh con ricarica rapida Warp Charge 30T.

Su entrambi verrà installato OxygenOS 10 basato su Android 10. Non ci sono informazioni sui prezzi, ma si prevede un leggero aumento. L’annuncio è previsto per il 10 ottobre, mentre le vendite inizieranno il 15 ottobre. Ovviamente si attende la conferma ufficiale da parte di OnePlus.