Ryzen 9 3950X a 16 core arriva il 30 settembre

Antonino Caffo,

Chi sta fremendo per l’arrivo del nuovo Ryzen 9 3950X, beh allora può cominciare a fare il conto alla rovescia, visto che Amd potrebbe togliere il velo al suo processore il prossimo 30 settembre.

Questo è quanto secondo un ordine del negozio online tedesco Digitec, che ha il processore al prezzo di 999 euro. C’è una buona probabilità che il cartellino sia solo un segnaposto per dare ai fan della CPU un suggerimento su quanto ci sarà da sborsare, più o meno, ma non è detto che rappresenti la cifra finale.

Amd ha svelato i primi particolari del Ryzen 9 3950X all’E3 2019, presentandolo come il «primo processore di gioco al mondo a 16 core». A quel tempo, il team suggerì che sarebbe stato rilasciato a settembre, quindi questa pseudo perdita di data di rilascio è potenzialmente veritiera.

Ryzen 9 3950X promette di essere una CPU piuttosto potente; che a quanto pare si avvicinerà molto all’Intel Core i9-9980XE , che costa oltre 1.500 euro. Possiamo aspettarci di vederla apparire su desktop di alto livello realizzati da costruttori di PC specializzati con un focus sui giochi e lo streaming. E la CPU colma probabilmente il divario tra la famiglia di CPU Ryzen e i processori Threadripper di AMD, le cui versioni di terza generazione sono in lavorazione.

Questo è tutto ciò che abbiamo da dire. A parte ulteriori speculazioni, non sappiamo molto di più sul Ryzen 9 3950X, tranne che promette di offrire prestazioni piuttosto fuori norma. Non è ancora possibile vedere se può davvero battere le CPU Intel di alto livello, ma non c’è dubbio che Amd continua a tenere banco con i suoi processori grazie all’architettura Zen 2 a 7 nanometri. Ne sapremo di più tra un paio di settimane, almeno se si verificherà quanto spifferato dal negozio teutonico.