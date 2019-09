Apple Arcade: partito il testing fra gli utenti

Marco Grigis,

Apple Arcade, il nuovo servizio di gaming in abbonamento di Apple, sarà disponibile per gli utenti finali a partire dal 19 settembre. A pochi giorni dalla release ufficiale, tuttavia, il gruppo di Cupertino ha deciso di avviare una piccola fase di test: alcuni utenti, in particolare fra gli sviluppatori e coloro che hanno installato le beta pubbliche di iOS 13, hanno infatti ricevuto una mail d’invito per mettere alla prova il servizio.

Così come già noto, Apple Arcade è una proposta a pagamento di Apple dedicata ai gamer: per 4.99 euro al mese, si potrà accedere a centinaia di titoli in anteprima, da giocare sulle piattaforme iOS e macOS. Il servizio, così come già accennato, sarà aperto a tutti dal 19 settembre, ma alcuni fortunati utenti possono già testarlo da oggi.

Al lancio saranno disponibili ben 54 giochi – destinati a diventare più di 100 ogni mese – mentre pare che gli utenti nella fase di test possano accedere a un monte ridotto di titoli, all’incirca quatto. Al momento, però, non sono emersi particolari dettagli da chi ha avuto accesso anticipato alla piattaforma.

Usare Apple Arcade sarà molto semplice: dopo aver corrisposto la quota mensile – con la possibilità di approfittare di un mese gratuito di prova – sarà sufficiente collegarsi al servizio con il sistema operativo di propria preferenza. A questo punto, sarà sufficiente premere il pulsante “Ottieni”, posizionato di fianco ai giochi di proprio interesse. Tutti i titoli possono essere giocati anche offline e, al momento, non sembrano esservi limiti rispetto al numero di applicazioni di Apple Arcade che si possono installare sul singolo dispositivo.

Apple Arcade rappresenta la nuova sfida di Apple nell’universo dei servizi, una divisione che per il gruppo vale oggi come un’azienda della Fortune 500. Oltre all’offerta per i gamer, a novembre il gruppo lancerà Apple TV+, il suo servizio di streaming.