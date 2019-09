Oppo annuncia tre nuove tecnologie Flash Charge

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha recentemente svelato la tecnologia di ricarica wireless Mi Charge Turbo che verrà utilizzata per il Mi 9 Pro 5G. Oppo risponde al suo diretto concorrente con tre novità: VOOC Flash Charge 4.0, 30W Wireless VOOC Flash Charge e 65W SuperVOOC Fast Charge 2.0. Quest’ultima debutterà sul prossimo Oppo Reno Ace.

La tecnologia di ricarica VOOC Flash Charge 4.0 sarà la soluzione base adottata per tutti i futuri smartphone, a partire da Oppo K5. Grazie ad una potenza di 20 Watt (5V/4A) sarà possibile caricare una batteria da 4.000 mAh fino al 67% in 30 minuti e fino al 100% in 73 minuti. L’algoritmo VFC è stato ulteriormente ottimizzato per ridurre il tempo necessario alla ricarica dell’ultimo 10%. Oppo ha inoltre ridotto la resistenza interna del sistema di ricarica, eliminando il rischio di surriscaldamento anche durante le sessioni di gaming.

La nuova tecnologia SuperVOOC 2.0, retrocompatibile con SuperVOOC e VOOC Flash Charge, offre invece una potenza record di 65 Watt. È possibile caricare una batteria da 4.000 mAh fino al 100% in appena 30 minuti. Bastano solo 5 minuti per raggiungere una carica del 27%. Tale risultato è stato ottenuto con l’uso di un semiconduttore al nitruro di gallio che ha permesso anche di ridurre le dimensioni del caricabatteria. La sicurezza viene garantita da cinque misure di protezione presenti nello smartphone, nel cavo e nel caricabatteria.

Oppo ha infine annunciato la tecnologia di ricarica Wireless VOOC Flash Charge che supporta anche la ricarica a 5 e 10 Watt, essendo compatibile con lo standard Qi. In questo caso la potenza è 30 Watt, come quella offerta dal sistema di Xiaomi. Una batteria da 4.000 mAh viene caricata fino al 100% in soli 80 minuti. Oltre alle misure di protezione che evitano il surriscaldamento è stato sviluppato un sistema che rileva oggetti metallici estranei, bloccando immediatamente la ricarica.