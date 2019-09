Huawei Vision è ufficiale, la TV 4K con Harmony OS

Marco Locatelli,

Durante l’evento a Monaco di Baviera dedicato alla presentazione di Mate 30 e Mate 30 Pro, Huawei ha colto l’occasione per presentare la sua televisione 4K Huawei Vision.

Alla stregua dei modelli Honor Vision e Vision Pro annunciati ad agosto, la nuova TV – con marchio Huawei questa volta – è gestita dal sistema operativo Harmony OS sviluppato internamente. Huawei offrirà diversi modelli in base alla dimensione del pannello: 65 e 75 pollici per iniziare, e 55 e 85 pollici arriveranno in futuro.

La telvisione Huawei Vision è caratterizzata da un pannello Quantom Dot con risoluzione 4K, refresh rate da 120 Hz, cornice sottile in metallo e una fotocamera pop-up per videoconferenze che si nasconde nel televisore quando non si sta utilizzando. A gestire la componente multimediale della TV il sistema operativo Harmony OS che fungerà inoltre da hub per dispositivi domestici intelligenti che supportano la piattaforma HiLink. Da segnalare anche la presenza di un sistema audio intelligente 8+1+1.

Huawei sta inoltre spingendo molto sulla funzionalità AI della TV, paragonandola ad un “altoparlante intelligente con un grande schermo”. La TV supporta infatti i comandi vocali e include funzionalità di riconoscimento facciale e tracciamento. Apparentemente esiste una modalità AI che aiuta a proteggere gli occhi ai giovani telespettatori, presumibilmente filtrando la luce blu.

Vision consente anche la proiezione one-hop da uno smartphone Huawei. Il telecomando della TV ha un touchpad e si carica tramite USB-C. Harmony OS è evidentemente il tentativo di Huawei di espandersi con il proprio sistema operativo a causa delle scelte politiche del governo Trump che impedisce a Google di continuare a concedere in licenza Android al colosso tecnologico cinese.

Huawei non ha rivelato una data di uscita e informazioni sui prezzi di Huawei Vision.