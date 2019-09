iOS 13 arriva oggi: addio a iPhone 6

Marco Grigis,

La data tanto attesa è finalmente arrivata: così come annunciato nel corso dell’evento della scorsa settimana, Apple rilascerà oggi la versione finale di iOS 13 e iPadOS. Due sistemi operativi dalla medesima origine, pronti ora a differenziarsi con alcune funzioni specifiche per i tablet del gruppo. Non tutti i dispositivi targati mela morsicata saranno però compatibili: con questa release, infatti, la società di Cupertino abbandona ufficialmente il supporto ai processori A8.

Come di consuetudine, iOS 13 e iPadOS saranno resi disponibili da Apple per il download OTA – o tramite computer e iTunes, per chi volesse procedere con un aggiornamento via cavo – sui dispositivi compatibili. È probabile che la procedura di scaricamento venga abilitata a partire dalle 19 di questa sera, così come consuetudine per il gruppo di Cupertino. Ma quali sono i dispositivi che potranno approfittare dell’aggiornamento?

Per quanto riguarda iOS 13, il supporto è garantito per dispositivi dotati di processore pari o superiore all’A9. Di conseguenza, il sistema operativo potrà essere installato da iPhone 6S e successivi, fino ad arrivare agli ultimi iPhone 11, passando per iPhone SE.

Per iPadOS, invece, la maglia è leggermente più ampia. È infatti incluso anche il processore A8X – l’A8 classico è invece escluso – e quindi l’aggiornamento sarà offerto per iPad Air 2 e successivi, iPad Mini 4 e successivi, iPad di quinta generazione e successivi, nuovo iPad Air e tutta la linea iPad Pro.

Prima di procedere all’aggiornamento, è consigliato effettuare un backup dei propri dati: nonostante gli errori di upgrade siano solitamente rari, non si può escludere la possibilità di un malfunzionamento tale da compromettere le informazioni personali salvate. Ancora, è utile sottolineare come le prime ore di disponibilità potrebbero determinare un sovraffollamento di richieste ai server Apple, causando eventuali rallentamenti.