Con Intel True View il replay è immersivo

La divisione sportiva di Intel ha presentato Intel True View , una nuova tecnologia che permette di visualizzare replay sportivi come se si fosse sul campo di gioco, tutto dal proprio smartphone. Il progetto è partito il 20 settembre in collaborazione con il Manchester City.

Intel ha affermato che la tecnologia crea incredibili opportunità per il mondo dello sport, insieme a nuove sfide causate da aumenti esponenziali dell’elaborazione dei dati a supporto della tecnologia. La compagnia vuole fornire la spina dorsale informatica per consentire esperienze nuove e coinvolgenti come momenti salienti immersivi, che consentono agli appassionati di rivivere i momenti più belli di una partita da qualsiasi angolazione, proprio nel palmo delle loro mani.

Il modo in cui i fan consumano lo sport è in continua evoluzione. Vogliamo sempre trovare modi nuovi ed entusiasmanti per coinvolgere la nostra base globale, sia attraverso nuove tecnologie che piattaforme divertenti e coinvolgenti – ha dichiarato Nuria Tarre, Chief Marketing Officer di City Football Group, in una nota – il prossimo passo nella nostra relazione con Intel True View combina tutti e tre per avvicinare ulteriormente i tifosi all’azione. Siamo orgogliosi di essere il primo team al mondo a dare ai fan il controllo sul modo in cui visualizzano i momenti salienti degli incontri. È un altro esempio di come continuiamo ad applicare una mentalità innovativa per connetterci con i nostri fan e gestire la nostra organizzazione in modo dinamico e sostenibile.