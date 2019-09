Nubia Z20, smartphone dual screen arriva in Europa

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese aveva presentato un’interessante smartphone all’inizio di agosto. Ora il Nubia Z20 è pronto al debutto europeo previsto per il 14 ottobre. Caratteristica esclusiva del dispositivo è il doppio schermo AMOLED che rende superflua la presenza della fotocamera frontale, consentendo di incrementare il cosiddetto screen-to-body ratio.

Il Nubia Z20 possiede un design a “sandwich”. Il frame in metallo è inserito da due vetri curvi Gorilla Glass 5 che proteggono i due display. Quello principale ha una diagonale di 6,42 pollici e una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), mentre quello secondario da 5,1 pollici ha una risoluzione HD+ (1520×720 pixel). Quest’ultimo viene sfruttato per scattare i selfie con la fotocamera principale posteriore, per la modalità Always On (data, ora e notifiche), per simulare due pulsanti touch aggiuntivi (destro e sinistro) durante il gioco e per gli effetti di luce associati a chiamate, musica e giochi.

La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 855 Plus, 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 48, 16 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi standard, grandangolare e tele con zoom ottico 3x. Sono supportate diverse funzionalità, tra cui la registrazione video 8K/15fps e la modalità notturna (Super Night Shot).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti la porta USB Type-C, due lettori di impronte digitali laterali e la batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 27 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Nubia UI 7.0. Lo smartphone sarà disponibile in due colori: Diamond Black e Twilight Blue. Il prezzo non è stato comunicato.