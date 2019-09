OnePlus 7, OxygenOS 10 basato su Android 10

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato la disponibilità di OxygenOS 10 per la serie OnePlus 7. La distribuzione del sistema operativo, basato su Android 10, avverrà in maniera graduale, quindi non tutti gli utenti riceveranno subito la notifica relativa all’aggiornamento. Questa versione verrà ovviamente preinstallata sulla nuova serie OnePlus 7T che debutterà il 26 settembre (10 ottobre in Europa).

OnePlus è uno dei produttori più rapidi nel rilascio delle nuove major release di Android. Infatti sono passati solo 20 giorni dalla disponibilità della versione finale di Android 10. Oltre alle novità incluse da Google (come le gesture di navigazione), gli utenti troveranno le nuove funzionalità introdotte con OxygenOS 10 che riguardano vari aspetti, dalla personalizzazione alla privacy, passando per i giochi.

Galleria di immagini: OnePlus 7 Series, immagini degli smartphone

Il nuovo sistema operativo permette di scegliere lo stile dell’orologio, lo sfondo e l’animazione del lettore di impronte digitale sul lock screen, tre temi predefiniti e gli effetti di luce Horizon (solo sul OnePlus 7 Pro). Smart Display consente invece di visualizzare diverse informazioni sul lock screen in base all’ora del giorno, la posizione geografica e gli eventi (ad esempio, previsioni del tempo, appuntamenti di calendario e musica). Per quanto riguarda le notifiche è possibile scegliere se disattivarle o attivarle (suono o vibrazione) per le singole app.

L’app Messaggi permette di bloccare lo spam in base a determinate parole chiave. Il nuovo Game Space raccoglie tutti i giochi in un unico posto, mostra il tempo speso per ogni gioco e include le funzionalità Fnatic Mode e Graphic Optimization. Infine è disponibile la funzionalità Share Wi-Fi che consente la condivisione della password di rete tramite codice QR. OxygenOS 10 verrà rilasciato anche per OnePlus 6/6T e 5/5T nel corso delle prossime settimane.