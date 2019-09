Samsung annuncia il Galaxy A20s

Luca Colantuoni,

Samsung continua l’aggiornamento della serie Galaxy A con l’arrivo del nuovo smartphone di fascia bassa. Il Galaxy A20s, del quale erano trapelate alcune indiscrezioni, non ha specifiche eccezionali, ma offre caratteristiche interessanti come la tripla fotocamera posteriore. Molto probabile la vendita solo in determinati paesi.

Il Galaxy A20s possiede una cover in plastica, ma Samsung ha creato sfumature cromatiche (gradienti) simili a quelle presenti su smartphone più costosi con cover in vetro. Sul retro si possono notare il lettore di impronte digitali e, nell’angolo superiore sinistro, le tre fotocamere. Quella principale al centro ha un sensore da 13 megapixel e un obiettivo con apertura f/1.8. In alto c’è il sensore da 5 megapixel che rileva la profondità per l’effetto bokeh, mentre in basso c’è il sensore da 8 megapixel abbinato ad un obiettivo grandangolare (f/2.2).

Lo schermo LCD ha una diagonale di 6,5 pollici e una risoluzione HD+ (1560×720 pixel). Nella parte superiore del display Infinity-V c’è un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel (f/2.0). La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 450, affiancato da 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la radio FM e la batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 15 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI. Quattro i colori disponibili al lancio: nero, rosso, blu e verde. La versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage viene venduta in Thailandia a 6.490 baht, pari a circa 194 euro.